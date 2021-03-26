أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشفت دراسة حديثة، اليوم الجمعة، أن هناك ارتباطاً بين الأرق والنوم المُتقطع والإرهاق اليومي وبين زيادة خطر الإصابة بفيروس "كورونا".
وأفادت الدراسة، أن احتمالات الإصابة بالفيروس تقل بنسبة 12% مع كل ساعة تزيد في مقدار الوقت الذي يقضيه الفرد في النوم ليلاً، فيما اعتمدت على مراجعة أوضاع العاملين في مجال الرعاية الصحية بفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الدراسة، على أن الإرهاق قد يتنبأ بشكل مباشر أو غير مباشر بالأمراض عن طريق الإجهاد المهني، الذي يضعف جهاز المناعة ويغير مستويات الكورتيزول.