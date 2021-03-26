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أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا

Time منذ 32 دقيقة
Views 1499
أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشفت دراسة حديثة، اليوم الجمعة، أن هناك ارتباطاً بين الأرق والنوم المُتقطع والإرهاق اليومي وبين زيادة خطر الإصابة بفيروس "كورونا".

وأفادت الدراسة، أن احتمالات الإصابة بالفيروس تقل بنسبة 12% مع كل ساعة تزيد في مقدار الوقت الذي يقضيه الفرد في النوم ليلاً، فيما اعتمدت على مراجعة أوضاع العاملين في مجال الرعاية الصحية بفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الدراسة، على أن الإرهاق قد يتنبأ بشكل مباشر أو غير مباشر بالأمراض عن طريق الإجهاد المهني، الذي يضعف جهاز المناعة ويغير مستويات الكورتيزول.

 

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فيروس كورونا
دراسة حديثة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الثقل المنتظم عادة ما يحدد ويمثل بمحور واحد على الأقل وهذا مفتاح النصر
الخبير
الله اكبر ياصروم تقول مافي العالم هاليومين الا اخبار ناديك القرنبع .
د محمد ماجد بخش
أكملت النقاط المتفق عليها في قطعة بلاغية واحدة وأودعتها إحدى الحقائب المتعددة رغبة واستعجالا في الانصراف فقد بلغ السيل الزبى وحان وقت التفكير في مسار آخر رغم أهمية السلطة الرابعة لكنها تبقى رهينة في الحوصلة
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية خرقة عطية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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