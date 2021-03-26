الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة سماع طفل الصوت لأول مرة في حياته

Time منذ 6 ساعات
Views 4177
Comment 1
بالفيديو.. لحظة سماع طفل الصوت لأول مرة في حياته

الرياض (صدى):
كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أمس الخميس، عن مقطع فيديو مؤثراً لطفل لحظة سماعه للصوت للمرة الأولى في حياته.

وقالت الأخصائية بمدينة الملك سعود الطبية، شهد الحماد، إن الطفل مهند البالغ من العمر 4 سنوات تم تشخيص حالته في بداية عام 2020، بضعف سمعي عصبي شديد في كلتا الأذنين.

وأوضحت "الحماد" أنه كان يستعمل المُعين السمعي، ثم صدر قرار بإيقاف جميع العيادات والمواعيد ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، قبل إتمام كل التقييمات الخاصة لمرحلة ما قبل الزراعة.

وأشارت إلى أنه تم البحث عن بديل لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للطفل، مبينة أنه تم إكمال باقي الإجراءات عن طريق الجلسات عن بعد طوال فترة الجائحة، فيما بعد عودة العيادات تمت زراعة القوقعة للطفل في أذنه اليسرى في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وبعدها بشهر تم تشغيل الجهاز، مؤكدة أن الطفل يتمتع الآن بحاسة السمع منذ أكثر من شهرين.

 

Time واتساب
مدينة الملك سعود الطبية

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب بلغنا. رمضان

أخر الأخبار

4 أخطاء يجب أن تتجنبيها عند شراء أحذية الصيف
4 أخطاء يجب أن تتجنبيها عند شراء أحذية الصيف
Time منذ 31 دقيقة Views 1407
قدرات قوية لـ بورشه 911 GT3 RS تخطف الأنظار
قدرات قوية لـ بورشه 911 GT3 RS تخطف الأنظار
Time منذ 37 دقيقة Views 1387
كيف تكون شخصية إيجابية في 5خطوات؟
كيف تكون شخصية إيجابية في 5خطوات؟
Time منذ 42 دقيقة Views 1461
بالفيديو.. شاومي تكشف عن مواصفات هاتف Poco F3 الجديد
بالفيديو.. شاومي تكشف عن مواصفات هاتف Poco F3 الجديد
Time منذ 56 دقيقة Views 1470
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعة Views 1594
ديانا كرزون تفجع بوفاة جديدة في عائلتها
ديانا كرزون تفجع بوفاة جديدة في عائلتها
Time منذ ساعة Views 487
تحديد موعد عودة حجازي إلى الاتحاد
تحديد موعد عودة حجازي إلى الاتحاد
Time منذ ساعة Views 1761
بالفيديو.. كلب ذكي يُوقف حركة المرور طلباً لمساعدة صاحبته بعدما فقدت الوعي
بالفيديو.. كلب ذكي يُوقف حركة المرور طلباً لمساعدة صاحبته بعدما فقدت الوعي
Time منذ ساعتين Views 765
بالفيديو.. قصة فنان تشكيلي أهدى خادم الحرمين أعماله لرؤساء الدول
بالفيديو.. قصة فنان تشكيلي أهدى خادم الحرمين أعماله لرؤساء الدول
Time منذ 3 ساعات Views 3048
بالفيديو.. سمية الخشاب تعلق من جديد على وصف محمد رمضان لها بـ«الملبن»
بالفيديو.. سمية الخشاب تعلق من جديد على وصف محمد رمضان لها بـ«الملبن»
Time منذ 3 ساعات Views 1403