الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة سماع طفل الصوت لأول مرة في حياته

Time منذ 8 دقائق
Views 1253
بالفيديو.. لحظة سماع طفل الصوت لأول مرة في حياته

الرياض (صدى):
كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أمس الخميس، عن مقطع فيديو مؤثراً لطفل لحظة سماعه للصوت للمرة الأولى في حياته.

وقالت الأخصائية بمدينة الملك سعود الطبية، شهد الحماد، إن الطفل مهند البالغ من العمر 4 سنوات تم تشخيص حالته في بداية عام 2020، بضعف سمعي عصبي شديد في كلتا الأذنين.

وأوضحت "الحماد" أنه كان يستعمل المُعين السمعي، ثم صدر قرار بإيقاف جميع العيادات والمواعيد ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، قبل إتمام كل التقييمات الخاصة لمرحلة ما قبل الزراعة.

وأشارت إلى أنه تم البحث عن بديل لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للطفل، مبينة أنه تم إكمال باقي الإجراءات عن طريق الجلسات عن بعد طوال فترة الجائحة، فيما بعد عودة العيادات تمت زراعة القوقعة للطفل في أذنه اليسرى في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وبعدها بشهر تم تشغيل الجهاز، مؤكدة أن الطفل يتمتع الآن بحاسة السمع منذ أكثر من شهرين.

 

Time واتساب
مدينة الملك سعود الطبية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يحدد درجات الثقالة الممثلة بدلالة المحاور الممثلة المشتركة !! ١/١٩
د محمد ماجد بخش
يحدد الهيكل البنائي الممثل للذرات والعناصر ! درجات الثقالة : بدلالة المحاور ١/٢٠
د محمد ماجد بخش
الهيكل البنائي الممثل لوحدات الذرات والعناصر ! يحدد درجات الثقالة !! الممثلة
د محمد ماجد بخش
سأكتب ٢٠ جملة وداعية قوية ومتقنة الآن:- لأنني لا أتحمل الاستمرار وعلي البحث عن حلول مثمرة ١/٢١
د محمد ماجد بخش
يحتاج علم الذرة إلى مراجعة ومرافعة توضح ما توطن من الأخطاء خلال ١٠٠ عام

أخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة سماع طفل الصوت لأول مرة في حياته
بالفيديو.. لحظة سماع طفل الصوت لأول مرة في حياته
Time منذ 8 دقائق Views 1253
بالفيديو.. بايدن يقع في موقف محرج جديد بعد سقوطه
بالفيديو.. بايدن يقع في موقف محرج جديد بعد سقوطه
Time منذ 46 دقيقة Views 1717
استمرار وجود عوالق ترابية بالرياض
استمرار وجود عوالق ترابية بالرياض
Time منذ ساعة Views 1542
فهد الروقي : عبدالله الدخيل لن يغادر النصر إلا في أضيق الحدود
فهد الروقي : عبدالله الدخيل لن يغادر النصر إلا في أضيق الحدود
Time منذ ساعة Views 276
علي هبة : إقالة صفوان السويكت كانت مفاجأة صادمة للشارع الرياضي
علي هبة : إقالة صفوان السويكت كانت مفاجأة صادمة للشارع الرياضي
Time منذ ساعة Views 343
أمانة عسير وبلدياتها تُغلق ٣٣٣ مطعمًا خلال أسبوع
أمانة عسير وبلدياتها تُغلق ٣٣٣ مطعمًا خلال أسبوع
Time منذ ساعة Views 1548
فواز الشريف : النصر كبير الأكابر .. مجلسه هو مجلس المرجلة وهو برجاله كائن حي
فواز الشريف : النصر كبير الأكابر .. مجلسه هو مجلس المرجلة وهو برجاله كائن حي
Time منذ ساعة Views 381
‏التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد الحوثي ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران
‏التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد الحوثي ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران
Time منذ ساعة Views 1635
وزارة الطاقة تُدين تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف
وزارة الطاقة تُدين تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف
Time منذ ساعتين Views 1792
50 عملية عيون ناجحة باستخدام نظام ثلاثي الأبعاد بمستشفى عسير
50 عملية عيون ناجحة باستخدام نظام ثلاثي الأبعاد بمستشفى عسير
Time منذ ساعتين Views 1589