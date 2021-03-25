بالفيديو.. بايدن يقع في موقف محرج جديد بعد سقوطه

واشنطن (صدى):
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي؛ حيث نسي ما كان يتحدث عنه وغمغم بشكل غير متماسك أمام الكاميرا قبل أن يبتعد عن المنصة في الوقت الذي كان يُطرح عليه سؤال.
وجاء ذلك أثناء الرد على سؤال بشأن قاعدة التعطيل في الكونجرس، حيث قال بايدن: "سأقول شيئًا شائنًا.. لم أكن أبدًا فقيرًا في حساب كيفية إنجاز الأمور في مجلس الشيوخ" .
وتابع: "أفضل طريقة لإنجاز شيء ما هو إذا كنت تحمله في قلبك كقريب وعزيز.. على أي حال" ، ثم كرر أنه وفريقه مستعدون لإنجاز الأمور، بعد أن ظهر متلعثما ويغمض عينيه ويكافح لتكوين الجملة التالية.
وظهر بايدن وكأنه ينادي اسمًا من قائمة مراسلي البيت الأبيض الحاضرين، ليتساءل "أين أنا" قبل أن تسأله كايتلان كولينز مراسلة "سي إن إن" عن سؤال آخر، وبعدها أعلن أنه سيتلقى سؤاله الأخير، لكنه ظهر يبتعد عن المنصة وسط السؤال، وبعد دقائق، قال للصحفيين "أنا ذاهب يا رفاق" ، وخرج منهيًا المؤتمر.