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أمانة عسير وبلدياتها تُغلق ٣٣٣ مطعمًا خلال أسبوع

Time منذ ساعة
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أمانة عسير وبلدياتها تُغلق ٣٣٣ مطعمًا خلال أسبوع

أبها (صدى):
أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات الـتابعة لها ٣٣٣ مطعمًا مخالفا خلال حملة رقابية مكثفة بدأت منذ أكثر من أسبوع .

وأبانت الأمانة أن هذه الجولات تمت في فترات صباحية ومسائية، حيث نفذت ٧٨٧٠ جولةً بإشراف عددٍ من الكوادر المختصة التي ضبطت ١٦٨٣ مخالفة متنوعة، وصادرت كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك الآدمي، الذي تبدو عليه مظاهر التلف، إضافةً إلى سحب عيناتٍ غذائية متنوعة لفحصها في مختبر الأمانة والتأكد من سلامتها وصلاحها للاستخدام.

وتنوعت المخالفات المرصودة داخل المطاعم بين سوء النظافة العامة والعاملين، وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية للعاملين، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء الحفظ والتخزين وسوء الأدوات المستخدَمة، وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات على المخالفين.

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عسير

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