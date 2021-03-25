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50 عملية عيون ناجحة باستخدام نظام ثلاثي الأبعاد بمستشفى عسير

Time منذ 41 دقيقة
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50 عملية عيون ناجحة باستخدام نظام ثلاثي الأبعاد بمستشفى عسير

أبها (صدى):
نجح فريق طبي بقسم العيون في مستشفى عسير المركزي في إجراء50عملية لإزالة مياه بيضاء مكتملة بالتفتيت بدون ميكروسكوب جراحي وبدون غرز جراحية؛ وذلك عن طريق شاشة كبيرة باستخدام نظام ( الإنجوينيتي ) ثلاثي الأبعاد ، وذلك في مواكبة لأحدث التقنيات في طب وجراحة العيون بالمستشفى .وأضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد الأسمري أن المرضى كانوا يعانون من مياه بيضاء مكتملة، حيث إن هذا النوع من التقنيات يساعد في صفاء القرنية التام مباشرةً بعد الانتهاء من العملية وزرع عدسة داخل العين، وغالباً ما تكون درجة الإبصار في اليوم الثاني بعد العملية كاملة (٦/٦) وبدون أي تصحيح - بمشيئة الله - .

وأفاد إن هذه التقنية ثلاثية الأبعاد تعطي الجراح عمقاً في التركيز أكثر أثناء العملية، وتساعده في الابتعاد قدر الإمكان أثناء العملية عن تلك الطبقة الحساسة في القرنية، مما ينتج عنه صفاء للقرنية واسترداد سريع لكامل النظر، كما تساعد في تقليل الإضاءة الموجهة للعين أثناء العملية، وتعطي التقنية بُعداً آخر في التعليم .

من جهته أشار رئيس قسم العيون بمستشفى عسير المركزي مسعود القحطاني إلى أن بدء استخدام تلك التقنية في جراحات الماء الأزرق و جراحات الشبكية بالمستشفى الأول على مستوى المنطقة ومن أوائل المستشفيات في المملكة التي استخدمت هذه التقنية.

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عسير

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برنس
بالله احلف
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
السلامة اولاً ...
ابو محمد 😎 ✍️
ماتنلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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