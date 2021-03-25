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بالفيديو .. قصيدة جديدة للأمير ⁧خالد الفيصل⁩ بعنوان "أجمل الدنيا"

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. قصيدة جديدة للأمير ⁧خالد الفيصل⁩ بعنوان "أجمل الدنيا"

الرياض (صدى):
كشف أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، عن قصيدته الجديدة بعنوان "أجمل الدنيا".

وجاءت أبيات قصيدة الأمير خالد الفيصل كالتالي:

يامحكــمٍ شرع الله بعصــر الأحزاب

يهنـــاك شعـــبٍ بالشريعـــه يمـــاري

دستــورك القـــرآن من رب الأربـاب

ما جمّعـــه لجنــــةْ يميـــن ويســـاري

شــف ناتـج التغريب يافخـر الإنسان

وشلــون تَــوَّه بَــدْوَهُــم بالصحـــــاري

ما للعــرب قصــر ولا للقصـــر بــاب

إلاّ بحكــم الله على النـــاس جاري

الدّيـــنْ عـــزٍ بالمــــــآذن ومحـــــراب

صوتـــه رفيــــعٍ في هبــــوبٍ وذاري

من غاب عوّد له على كل ما طاب

يشتــــاق له مِصْـــبِحْ ويسريه ساري

يادار طيبــىٰ للمـــواطن والأغـــراب

يـاأجمــــل الدنيــا عَمَــــارْ وبـــــراري

Time واتساب
مكة المكرمة
خادم الحرمين الشريفين
الأمير خالد الفيصل
قصيدة أجمل الدنيا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك يا سمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابوبدر
هذولا عصابة مجرمة تتلقى الاوامر من خامنئي القذر في طهران ونصر الشيطان بلبنان عدا عن ذلك انهم لا ملة لهم ولا ذمة. هذولا تم اعطائهم اكبر من حجمهم وعلشان كذا تمادوا والان يشوفون انفسهم منتصرين بعد ما تم تقديم المبادراة حتى يقبلون فيها. نصيحتي اجلدوهم وكملوا الطريق الين تقضون عليهم وتتخلص اليمن والدول العربية من شرهم
الله يفكنا منك
يتفنن طويل العمر في حلب المواطن ورب الكعبه جاكيته براتبي في سنه حسبي الله ومعم الوكيل

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