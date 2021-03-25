الأعداد السابقة للصحيفة

أول تعليق من وزير التعليم على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني

Time منذ ساعة
Views 1943
أول تعليق من وزير التعليم على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني

الرياض (صدى):
قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، إن الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني سيكون له أثر نفسي على نتائج اختبارات الطلاب.

وأشار الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عبر قناة "الإخبارية"، إلى أنَّ المعلمين اكتسبوا خبرة كاملة مع الاختبارات عن بعد، ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/9/1442هـ الموافق 13/4/2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10/9/1442هـ الموافق 22/4/2021م.

Time واتساب
اختبارات
وزارة التعليم
الفصل الدراسي الثاني
حمد بن محمد آل الشيخ

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك يا سمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابوبدر
هذولا عصابة مجرمة تتلقى الاوامر من خامنئي القذر في طهران ونصر الشيطان بلبنان عدا عن ذلك انهم لا ملة لهم ولا ذمة. هذولا تم اعطائهم اكبر من حجمهم وعلشان كذا تمادوا والان يشوفون انفسهم منتصرين بعد ما تم تقديم المبادراة حتى يقبلون فيها. نصيحتي اجلدوهم وكملوا الطريق الين تقضون عليهم وتتخلص اليمن والدول العربية من شرهم
الله يفكنا منك
يتفنن طويل العمر في حلب المواطن ورب الكعبه جاكيته براتبي في سنه حسبي الله ومعم الوكيل

أخر الأخبار

الكشف عن عدد زوجات الملك عبدالعزيز 
الكشف عن عدد زوجات الملك عبدالعزيز 
Time منذ 8 دقائق Views 1516
بالفيديو .. قصة كفاح مواطنة فقدت عملها فأنشأت "ماركتها" الخاصة بالملابس
بالفيديو .. قصة كفاح مواطنة فقدت عملها فأنشأت "ماركتها" الخاصة بالملابس
Time منذ 26 دقيقة Views 1485
خوف مواطنة من الكورونا
خوف مواطنة من الكورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 316
محمد نور يسجل اسرع هدف في موسم 2008 م
محمد نور يسجل اسرع هدف في موسم 2008 م
Time منذ 31 دقيقة Views 304
جاء يكحلها وعماها
جاء يكحلها وعماها
Time منذ 32 دقيقة Views 283
بالصور.. تمساح عملاق يبتلع سمكة قرش في لحظة نادرة
بالصور.. تمساح عملاق يبتلع سمكة قرش في لحظة نادرة
Time منذ 42 دقيقة Views 469
"الأخضر" يتغلب على منتخب الكويت بهدف نظيف
"الأخضر" يتغلب على منتخب الكويت بهدف نظيف
Time منذ 58 دقيقة Views 1834
طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية في "أبشر"
طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية في "أبشر"
Time منذ ساعة Views 1537
اعتراض 4 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة
اعتراض 4 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة
Time منذ ساعة Views 1649
بالفيديو .. قصيدة جديدة للأمير ⁧خالد الفيصل⁩ بعنوان "أجمل الدنيا"
بالفيديو .. قصيدة جديدة للأمير ⁧خالد الفيصل⁩ بعنوان "أجمل الدنيا"
Time منذ ساعة Views 1723