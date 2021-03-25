خليفة "جاريدو"يصل إلى حفر الباطن

ماجد محمد (صدى):
استقبلت إدارة نادي الباطن، مساء اليوم، مدرب فريقها الأول لكرة القدم الصربي الكسندر فيسيلينوفيتش، والطاقم المساعد، في مطار حفر الباطن.
ومن المقرر، وفقا لـ"عكاظ"، أن يتولى المدرب الجديد مهام التدريب خلفاً للمدرب البرتغالي خوسية جاريدو، والذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق من نظيره النصر في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقدم الكسندر شكره لإدارة الباطن على حسن الاستقبال والحفاوة، متعهداً ببذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة لإرضاء جمهور النادي.