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خليفة "جاريدو"يصل إلى حفر الباطن

Time منذ 27 دقيقة
Views 1413
خليفة "جاريدو"يصل إلى حفر الباطن

ماجد محمد (صدى):
استقبلت إدارة نادي الباطن، مساء اليوم، مدرب فريقها الأول لكرة القدم الصربي الكسندر فيسيلينوفيتش، والطاقم المساعد، في مطار حفر الباطن.

ومن المقرر، وفقا لـ"عكاظ"، أن يتولى المدرب الجديد مهام التدريب خلفاً للمدرب البرتغالي خوسية جاريدو، والذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق من نظيره النصر في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم الكسندر شكره لإدارة الباطن على حسن الاستقبال والحفاوة، متعهداً ببذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة لإرضاء جمهور النادي.

 

Time واتساب
نادي الباطن
الكسندر فيسيلينوفيتش

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
أبوخالد.أبها.
بعض التصرفات .. مؤلمه .. ومؤلمة جدا .. لم أستطع أن ابدي وجهة نظري أكثر من هذا .. خوفا من الدخول في متاهات .. كما لم أستطع أن أغادر .. دون أن أبدي إنزعاجي .
ابو عبد الله
الله يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامه
القرني
بتكون رئيس صوري الرجال حطك لان ماعندك شخصيه انت في الرابطة فشلت وفاشل لان شخصيتك ضعيفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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