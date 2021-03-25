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"الغذاء والدواء" تعلق وتسحب مستحضري (LORA S Tablet‎) و(LORINASE Tablet‎)

Time منذ 50 دقيقة
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"الغذاء والدواء" تعلق وتسحب مستحضري (LORA S Tablet‎) و(LORINASE Tablet‎)

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا بتعليق تسجيل وسحب مستحضر( LORA S Tablet‎) المسجل بالهيئة برقم (8-968-15) ومستحضر (LORINASE TABLETS‎) المسجل بالهيئة برقم

(250-212-09).

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مستحضر( LORA S Tablet‎) يتم تسويقه من قبل شركة الدمام فارما (Dammam Pharma) ، ويتم تسويق مستحضر(LORINASE Tablet‎) من قبل الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO) ، وقد تم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئهما حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وأشارت الهيئة إلى أن التكافؤ الحيوي عبارة عن دراسات يتم إجراؤها وفق معايير علمية متعارف عليها دولياً للتحقق من عدم وجود أي اختلافات بين المستحضر الجنيس(المماثل) والمستحضر المبتكر(المرجعي) من حيث الفعالية والامتصاص عند استخدامها بنفس الجرعة.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضرين حال توفرهما لديها، كما خاطبت الشركات المسوقة للمستحضرين لسحبهما من جميع الجهات المستفيدة، داعية مستخدميها إلى مراجعة الطبيب المختص لصرف البديل .

وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم (20/1063/sfda/42) والتعميم رقم (21/1063/sfda/42) القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضرين أعلاه.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء
مستحضر LORA S Tablet‎

أحدث التعليقات

مطر الاسود
انقطاع الكهرباء امر مستبعد فسفينة بهذه الضخامة مزودة بثلاث مولدات كهرباء تعمل اليا في حال تعطل احدها ومسألة تعطل جميع مولدات الكهرباء وفي نفس الوقت امر غير وارد
ابو محمد 😎 ✍️
مشركون مجرمون ..
abdul
يعني خنق رقبتها قبل ما هي تقطع لغلُوغْتو.
مطر الاسود
الواقع ان المرشد البحري الذي يتم الحاقه بالسفينة عند دخولها اوخروجها من القناة مع عدد من المساعدين وهم اصحاب خبرة طويلة في هذا المجال هو المسئول عن حركة السفينة وليس القبطان حيث يقتصر عمل قبطان السفينة على ادارة الشئون الداخلية وشئون الافراد التابعين له على متن السفينة الى حين خروجها من القناة وبما ان السفينة مزودة باجهزة رادار توضح مسار السفينة خصوصا في الاجواء السيئة وبعضها مزودة باجهزة سونار تراقب عمق المياه بالاضافة الى المتابعة النظرية من قبل ضباط السطح مما يرجح ان جنوح السفينة كان عملا متعمدا نتيجة لعبث احدهم بدفة القيادة في غرفة المحركات ---- اسئل مجرب ولا تسأل طبيب
استجاب رب القدر و هو الله عز وجل.

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"الغذاء والدواء" تعلق وتسحب مستحضري (LORA S Tablet‎) و(LORINASE Tablet‎)
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