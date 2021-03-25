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الكشف عن خليفة فلادان في الأهلي 

Time منذ ساعة
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الكشف عن خليفة فلادان في الأهلي 

نواف السالم (صدى):
أوضحت وسائل إعلام صربية أن فوك رازوفيتش قد يكون بديلًا لميلوفيتش في الأهلي على أن تكون مهمته حتى نهاية الموسم.

وتبين أن إدارة الأهلي لم تتلق موافقة اللجنة الفنية لاتحاد القدم، على تولي يوسف عنبر القيادة الفنية للفريق، وفقا لموقع"إرم".

ومن المتوقع رفض الأمر رسميًا، كون يوسف عنبر كان مدربًا سابقًا لنادي البكيرية في الموسم الحالي، كما أنه لن يتم السماح لعنبر بقيادة الأهلي من الملعب.

 

وأشار إلى أن يوسف عنبر لن يدخل مع الفريق إلى الملعب بسبب قيادته نادي البكيرية في الموسم الحالي، حيث تمنع القوانين أي مدرب من تولي قيادة فريقين في نفس الموسم.

 

وكان النادي الأهلي أعلن، التعاقد مع المدرب يوسف عنبر لتدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، وتم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

Time واتساب
الأهلي
فوك رازوفيتش
ميلوفيتش

أحدث التعليقات

مطر الاسود
انقطاع الكهرباء امر مستبعد فسفينة بهذه الضخامة مزودة بثلاث مولدات كهرباء تعمل اليا في حال تعطل احدها ومسألة تعطل جميع مولدات الكهرباء وفي نفس الوقت امر غير وارد
ابو محمد 😎 ✍️
مشركون مجرمون ..
abdul
يعني خنق رقبتها قبل ما هي تقطع لغلُوغْتو.
مطر الاسود
الواقع ان المرشد البحري الذي يتم الحاقه بالسفينة عند دخولها اوخروجها من القناة مع عدد من المساعدين وهم اصحاب خبرة طويلة في هذا المجال هو المسئول عن حركة السفينة وليس القبطان حيث يقتصر عمل قبطان السفينة على ادارة الشئون الداخلية وشئون الافراد التابعين له على متن السفينة الى حين خروجها من القناة وبما ان السفينة مزودة باجهزة رادار توضح مسار السفينة خصوصا في الاجواء السيئة وبعضها مزودة باجهزة سونار تراقب عمق المياه بالاضافة الى المتابعة النظرية من قبل ضباط السطح مما يرجح ان جنوح السفينة كان عملا متعمدا نتيجة لعبث احدهم بدفة القيادة في غرفة المحركات ---- اسئل مجرب ولا تسأل طبيب
استجاب رب القدر و هو الله عز وجل.

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