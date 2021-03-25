الكشف عن خليفة فلادان في الأهلي 

نواف السالم (صدى):
أوضحت وسائل إعلام صربية أن فوك رازوفيتش قد يكون بديلًا لميلوفيتش في الأهلي على أن تكون مهمته حتى نهاية الموسم.
وتبين أن إدارة الأهلي لم تتلق موافقة اللجنة الفنية لاتحاد القدم، على تولي يوسف عنبر القيادة الفنية للفريق، وفقا لموقع"إرم".
ومن المتوقع رفض الأمر رسميًا، كون يوسف عنبر كان مدربًا سابقًا لنادي البكيرية في الموسم الحالي، كما أنه لن يتم السماح لعنبر بقيادة الأهلي من الملعب.
وأشار إلى أن يوسف عنبر لن يدخل مع الفريق إلى الملعب بسبب قيادته نادي البكيرية في الموسم الحالي، حيث تمنع القوانين أي مدرب من تولي قيادة فريقين في نفس الموسم.
وكان النادي الأهلي أعلن، التعاقد مع المدرب يوسف عنبر لتدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، وتم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.