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خادم الحرمين يصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين يصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني

الرياض (صدى):
انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني ، وحرصاً منه ـ أيده الله ـ على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ،

فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021 م ، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442 هـ الموافق 22 / 4 / 2021 م ، وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
انقطاع الكهرباء امر مستبعد فسفينة بهذه الضخامة مزودة بثلاث مولدات كهرباء تعمل اليا في حال تعطل احدها ومسألة تعطل جميع مولدات الكهرباء وفي نفس الوقت امر غير وارد
ابو محمد 😎 ✍️
مشركون مجرمون ..
abdul
يعني خنق رقبتها قبل ما هي تقطع لغلُوغْتو.
مطر الاسود
الواقع ان المرشد البحري الذي يتم الحاقه بالسفينة عند دخولها اوخروجها من القناة مع عدد من المساعدين وهم اصحاب خبرة طويلة في هذا المجال هو المسئول عن حركة السفينة وليس القبطان حيث يقتصر عمل قبطان السفينة على ادارة الشئون الداخلية وشئون الافراد التابعين له على متن السفينة الى حين خروجها من القناة وبما ان السفينة مزودة باجهزة رادار توضح مسار السفينة خصوصا في الاجواء السيئة وبعضها مزودة باجهزة سونار تراقب عمق المياه بالاضافة الى المتابعة النظرية من قبل ضباط السطح مما يرجح ان جنوح السفينة كان عملا متعمدا نتيجة لعبث احدهم بدفة القيادة في غرفة المحركات ---- اسئل مجرب ولا تسأل طبيب
استجاب رب القدر و هو الله عز وجل.

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