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النيابة العامة تتوعد مرتكبي جرائم الاحتيال المالي

Time منذ ساعة
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النيابة العامة تتوعد مرتكبي جرائم الاحتيال المالي

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي، والتي يستخدام فيها الجاني طرق احتيالية مصحوبة بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وانخداعه بها، وينشأ عن ذلك تسليم الأموال للمتهم واستيلائه عليها عطفاً على السلوك الآثم الذي قارفه المتهم.

وأضافت أنه يحظر الاستيلاء على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم المال، ويشمل ذلك كافة وسائل الاحتيال التقليدية والمقترنة باستعمال الحاسب الآلي والشبكات المعلوماتية.

ونبهت بأنه في حال اقتراف جريمة الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال فيها عن 20 ألف ريال، ولم ينته الحق الخاص أصبحت جريمة كبيرة موجبة التوقيف.

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النيابة العامة
جرائم الاحتيال المالي

أحدث التعليقات

مطر الاسود
انقطاع الكهرباء امر مستبعد فسفينة بهذه الضخامة مزودة بثلاث مولدات كهرباء تعمل اليا في حال تعطل احدها ومسألة تعطل جميع مولدات الكهرباء وفي نفس الوقت امر غير وارد
ابو محمد 😎 ✍️
مشركون مجرمون ..
abdul
يعني خنق رقبتها قبل ما هي تقطع لغلُوغْتو.
مطر الاسود
الواقع ان المرشد البحري الذي يتم الحاقه بالسفينة عند دخولها اوخروجها من القناة مع عدد من المساعدين وهم اصحاب خبرة طويلة في هذا المجال هو المسئول عن حركة السفينة وليس القبطان حيث يقتصر عمل قبطان السفينة على ادارة الشئون الداخلية وشئون الافراد التابعين له على متن السفينة الى حين خروجها من القناة وبما ان السفينة مزودة باجهزة رادار توضح مسار السفينة خصوصا في الاجواء السيئة وبعضها مزودة باجهزة سونار تراقب عمق المياه بالاضافة الى المتابعة النظرية من قبل ضباط السطح مما يرجح ان جنوح السفينة كان عملا متعمدا نتيجة لعبث احدهم بدفة القيادة في غرفة المحركات ---- اسئل مجرب ولا تسأل طبيب
استجاب رب القدر و هو الله عز وجل.

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