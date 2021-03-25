التجارة تصدر تحذيرا يتعلق بالنقود المزورة 

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التجارة، تحذيرا عاجلا بشأن النقود المزورة، كما وجهت المؤسسات والشركات، بأخذ الحيطة والحذر والتشديد في فحص الأوراق النقدية، فحصاً دقيقاً بجميع أنواعها وفئاتها.
وأوضحت أنه عند الاشتباه بأي ورقة نقدية يتم الاتصال بالجهات الأمنية، وإشعار البنك المركزي السعودي بصفة عاجلة، مشيرة إلى أبرز العلامات الأمنية للعملة السعودية وتشمل للشريط الفضي اللامع، الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد، طبقة الأحبار الخاصة، الطباعة البارزة، الأشكال الفسفورية، العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.
وأبانت أن العقوبات تكون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 500 ألف