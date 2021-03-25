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التجارة تصدر تحذيرا يتعلق بالنقود المزورة 

Time منذ 8 دقائق
Views 1283
التجارة تصدر تحذيرا يتعلق بالنقود المزورة 

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التجارة، تحذيرا عاجلا بشأن النقود المزورة، كما وجهت المؤسسات والشركات، بأخذ الحيطة والحذر والتشديد في فحص الأوراق النقدية، فحصاً دقيقاً بجميع أنواعها وفئاتها.

وأوضحت أنه عند الاشتباه بأي ورقة نقدية يتم الاتصال بالجهات الأمنية، وإشعار البنك المركزي السعودي بصفة عاجلة، مشيرة إلى أبرز العلامات الأمنية للعملة السعودية وتشمل للشريط الفضي اللامع، الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد، طبقة الأحبار الخاصة، الطباعة البارزة، الأشكال الفسفورية، العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

وأبانت أن العقوبات تكون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 500 ألف

Time واتساب
وزارة التجارة
النقود المزورة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نعم يا اختنا ، صح لسانك .. .. ليس للقدر مشيئة ولا اراده ، بل هي ارادة الله ومشيئته ، اما القدر فهو مأمور من الله .. .. شكراَ احتنا العزيزه على هذه الملاحظة والتنبيه المهم ..
مغرد
انتبه من دعوة مظلوم آخر اليل
ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
يادافع البلا تقل وجه ضب شبعان تراب هههههههههههههههههاااااي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه لكن يا معد الخبر أظن كلمه استجاب القدر غلط المفروض تقول استجاب الله دعوته

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