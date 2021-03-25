تحديد الفئة الأكثر عرضة للإصابة بنوعين من الفيروس المسبب لكورونا

موسكو (صدى):
كشف عالم الفيروسات في مركز غاماليا الروسي، البروفيسور ألكسندر بوتينكو، عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بنوعين من الفيروس المسبب لـ"كورونا".
وذكر العالم أن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالمناعة، يكونوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بنوعين أو أكثر من أنواع فيروس "سارس- كوف- 2" المسبب لفيروس كورونا المستجد.
وأكد الباحث أنه الدراسات لم تكتشف حتى الآن أي أثار جانبية أكثر حدة لدي الحالات المصابة بأكثر من نوع من فيروس "سارس-كوف-2"، كما لم تكتشف الدراسات ما إذا كانت الإصابة بنوعين من الفيروس يؤثر على فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من عدمه.