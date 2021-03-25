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تحديد الفئة الأكثر عرضة للإصابة بنوعين من الفيروس المسبب لكورونا

Time منذ 30 دقيقة
Views 1448
تحديد الفئة الأكثر عرضة للإصابة بنوعين من الفيروس المسبب لكورونا

موسكو (صدى):
كشف عالم الفيروسات في مركز غاماليا الروسي، البروفيسور ألكسندر بوتينكو، عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بنوعين من الفيروس المسبب لـ"كورونا".

وذكر العالم أن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالمناعة، يكونوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بنوعين أو أكثر من أنواع فيروس "سارس- كوف- 2" المسبب لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الباحث أنه الدراسات لم تكتشف حتى الآن أي أثار جانبية أكثر حدة لدي الحالات المصابة بأكثر من نوع من فيروس "سارس-كوف-2"، كما لم تكتشف الدراسات ما إذا كانت الإصابة بنوعين من الفيروس يؤثر على فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من عدمه.

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فيروس كورونا
جائحة كورونا
فيروس سارس كوف 2

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نعم يا اختنا ، صح لسانك .. .. ليس للقدر مشيئة ولا اراده ، بل هي ارادة الله ومشيئته ، اما القدر فهو مأمور من الله .. .. شكراَ احتنا العزيزه على هذه الملاحظة والتنبيه المهم ..
مغرد
انتبه من دعوة مظلوم آخر اليل
ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
يادافع البلا تقل وجه ضب شبعان تراب هههههههههههههههههاااااي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه لكن يا معد الخبر أظن كلمه استجاب القدر غلط المفروض تقول استجاب الله دعوته

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