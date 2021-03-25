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رد قوي من "العواد" على قصة تهديده لمقررة الأمم المتحدة بالقتل

Time منذ 12 دقيقة
Views 1413
رد قوي من "العواد" على قصة تهديده لمقررة الأمم المتحدة بالقتل

الرياض (صدى):
حرص رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، على وضع حداً لما تم تداوله بشأن قيامه بتهديد المقررة الخاصة للأمم المتحدة أجنيس كالامارد بالقتل خلال اجتماع بجنيف في يناير من العام الماضي.

وذكر على حسابه بموقع تويتر :"نما إلى علمي أن السيدة أجنيس كالامارد من منظمة العفو الدولية.. وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني بطريقة ما وجهت إليها تهديدًا مبطنًا منذ أكثر من عام".

وأضاف أنه لا يستطيع تذكر تفاصيل ما يتردد في هذا الشأن، مؤكداً أنه لم يرغب أبداً في أي ضرر أو تهديد لفرد معين من قبل الأمم المتحدة، أو أي شخص آخر.

وأبدى "العواد" دهشته من أنه تم تفسير كلامه على هذا النحو، ووصف كلامه بأنه تهديد، برغم أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان، ويقضي يومه في العمل لضمان التمسك بهذه القيم.

وأكد أنه بصفته دبلوماسيًّا سابقًا، فهو يفهم الأهمية الحاسمة للحوار حتى مع الذين قد يختلف معهم، متمنياً ألا يتم اختلاق هذه القصة لصرف الانتباه عن العمل المهم الذي يتم القيام به للنهوض بحقوق الإنسان في المملكة، مضيفا أنه لا توجد أي بلد يتقدم في الإصلاحات أسرع من المملكة.

Time واتساب
الأمم المتحدة
هيئة حقوق الإنسان
القتل
عواد بن صالح العواد

أحدث التعليقات

رااايق
أشوف العروس نفسها تعييط ( تصيح )***
ع. س. ع
كلام يضر أو لا يضر،،، الآسيوية صعبة قوية،،،الآسيوية مستحيلة عصية 💪💪
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه و يعافيه
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
ساصيح حتى تحققوها وان لم تفعلو ولن تفعلو لأن،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية 🤪وعبر الزمان سنصيح معا،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية

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