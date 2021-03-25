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"الموارد البشرية" تفاجئ مستفيدي الضمان الاجتماعي 

Time منذ 59 دقيقة
Views 3089
"الموارد البشرية" تفاجئ مستفيدي الضمان الاجتماعي 

الرياض (صدى):
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللمسات النهائية، على فصل كامل ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للضمان الاجتماعي، بهدف تشجيع وتأهيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي للتحول إلى سوق العمل.

وحددت وزارة الموارد البشرية، عدداً من الضوابط والتعليمات وتشمل أن يثبت المستفيد القادر على العمل جديته في البحث عن عمل مناسب، وأن يقبل أي عرض عمل مناسب يحصل عليه في حال توافقه مع إمكانياته ومهاراته، وفقا للزميلة لـ"المدينة".

وتضمنت الضوابط التي وضعتها الوزارة: إيقاف المعاش الضماني عن القادرين على العمل إذا ثبت عدم جديتهم أو عدم قبول العروض الوظيفية المتاحة، علما بأن شرط البحث عن عمل لا يقتضي إلزام المستفيد بالانتقال من مدينته للبحث عن عمل.

وشملت الضوابط مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يتم استثناؤهم من شرط البحث عن عمل، وهم المستفيد غير القابل للتأهيل، أو الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18 و25 سنة، ومَن يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة، كما يجوز للوزير الاستثناء من شرط البحث عن عمل إذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعية.

Time واتساب
الضمان الاجتماعي
الموارد البشرية

أحدث التعليقات

رااايق
أشوف العروس نفسها تعييط ( تصيح )***
ع. س. ع
كلام يضر أو لا يضر،،، الآسيوية صعبة قوية،،،الآسيوية مستحيلة عصية 💪💪
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه و يعافيه
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
ساصيح حتى تحققوها وان لم تفعلو ولن تفعلو لأن،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية 🤪وعبر الزمان سنصيح معا،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية

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