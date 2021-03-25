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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 46.37 نقطة ليقفل عند مستوى 9417.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء تشب، والإنماء طوكيو م، وصادرات، والمصافي، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ووفرة، وزين السعودية، وساب للتكافل، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.12%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء طوكيو م، وزين السعودية، والإنماء، والمصافي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وصادرات، ووفرة، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 524.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23756.08 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 781 صفقة.

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أحدث التعليقات

رااايق
أشوف العروس نفسها تعييط ( تصيح )***
ع. س. ع
كلام يضر أو لا يضر،،، الآسيوية صعبة قوية،،،الآسيوية مستحيلة عصية 💪💪
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه و يعافيه
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
ساصيح حتى تحققوها وان لم تفعلو ولن تفعلو لأن،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية 🤪وعبر الزمان سنصيح معا،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية

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