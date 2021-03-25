بالفيديو.. "سيكا" يروي قصة قدومه إلى الرياض واكتشافه كبار لاعبي المملكة

ماجد محمد (صدى):
روى المدرب الوطني عبدالحميد السيكا، قصة قدومه إلى الرياض على يد الأمير عبدالرحمن بن سعود واكتشافه كبار لاعبي المملكة.
وقال خلال مقابلة مع برنامج الراصد على شاشة الإخبارية أن الأمير عبد الرحمن -رحمه الله- سمع عنه في المدينة المنورة وأثناء زيارته للرياض للمشاركة في مباراة بين الرياض والشباب، وكذلك مباراة الهلال، أعجب به الأمير حيث صنع أكثر من هدف.
وأوضح أن الأمير شاهد المباريات وأصر على انتقاله من المدينة إلى الرياض . وأضاف: "أشرف الأمير على إكمال تعليمي في الجامعة وتدريبي" .
وتابع: أردت أن أرد الجميل لنادي النصرفمسكت البراعم وطلع باكورة عملي عدد كبير من اللاعبين الكبار مثل محيسن الجمعان وهاشم سرور والطريقي".
وأشار إلى أن محيسن كان لاعب موهوب وبمجرد أن رأه يتمرن فتأكد أنه موهوب وحببه في الرياضة حتى تمكن من المهارات،واتقان المهارات "