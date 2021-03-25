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أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين

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أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين

الرياض (صدى):
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 451

التاريخ : 12 / 8 / 1442 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 386 ) بتاريخ 21 / 7 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

Time واتساب
خادم الحرمين
أمر ملكي
الملك سلمان

أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
fares
الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
الرمز
الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

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