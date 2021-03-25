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"الإحصاء" تكشف عن الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في "الواردات" للمملكة

Time منذ 45 دقيقة
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"الإحصاء" تكشف عن الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في "الواردات" للمملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التجارة الخارجية لشهر يناير 2021. مشيرة إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى في الواردات للمملكة

وأوضحت الهيئة أن الصادرات السلعية سجلت في شهر يناير 2021م انخفاضية عن شهر يناير 2020م بنسبة 13.4% حيث بلغت قيمتها 71 . 9 مليار في شهر يناير 2021م، منخفضة عن 83.0 مليار في شهر يناير 2020م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار بلغ 13.7 مليار بنسبة 20,5%.

وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.3 % في شهر يناير 2020م إلى 7. 73% في شهر يناير 2021م. بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق (ديسمبر 2020م) بمقدار بلغ 1. 7مليار وبنسبة 0. 11%.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 6. 15% بالمقارنة مع شهر يناير 2020م، حيث سجلت 18.9 مليار مقابل 16.3 مليار، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما"

سجلت الواردات في شهر يناير 2021م ارتفاعا نسبته 7. 20% بمقدار بلغ 2. 8مليار؛ حيث بلغت قيمتها 47.9 مليار في شهر يناير 2021م، مقابل 39 . 7 مليار في شهر يناير 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر يناير 2020م، وكان أكثرها تأثيرا الأسلحة والذخائر أجزاؤها ولوازمها بنسبة 524.9 % كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (ديسمبر 2020م) بمقدار بلغ 0. 3مليار.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 9 . 6 مليار في شهر يناير 2021م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى في الواردات للمملكة، تليها الولايات المتحدة الامريكية، والامارات العربية المتحدة، وكانت الهند والمانيا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا وكوريا الجنوبية من بين أهم (10) دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك الدول العشر 33 . 6 مليار، وهو ما يمثل نسبة 1. 70 % من إجمالي الواردات.

وتعتمد إحصاءات الهيئة بشأن التجارة الخارجية حاليا على السجلات الإدارية من الجمارك السعودية (غير بترولية) ووزارة الطاقة (بترولية) ويتم تصنيف صادرات و واردات المملكة السلعية وفقا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (2017م) والمعروفة أيضا باسم النظام المنسق (HS)، والتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية (WC0), ويتيح النظام المنسق للدول تصنيف المنتجات المتداولة في نظام دول مود لأسماء المنتجات ورموزهاء وتندرج الصادرات البترولية تحت تصنيف الصادرات السلعية في الفصل 27 "وقود معدنی زيوت وشموع" من دليل النظام المنسق HS, والصادرات غير البترولية تتبع بقية الصادرات السلعية (بما فيها البتروكيماويات).

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المملكة
الهيئة العامة للإحصاء
التجارة الخارجية

أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
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الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
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الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

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