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«الصحة»: تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 10 دقائق
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«الصحة»: تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 482 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وتعافي 360 حالة ، فيما توفيت 6 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 204 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 84 إصابة ، والمنطقة الشرقية 34 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 21 إصابة ، فيما جاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز التطعيم ضد كورونا استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المجاني ، مع الإلتزام بالإجرات الإحترازية ومواصلة جهود الرقابة على الأسواق والولات والمنشآت حتى انحسار الجائحة .

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وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
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أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
fares
الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
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الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

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