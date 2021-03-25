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عبدالله الجمعان يكشف سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي

Time منذ 29 دقيقة
Views 1746
عبدالله الجمعان يكشف سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي

نواف السالم (صدى):
أوضح لاعب الهلال السابق، عبدالله الجمعان، سبب اعتزاله عالم كرة القدم مبكراً، مؤكداً أنه سيسعى جاهدًا من أجل العمل في الجهاز الفني أو الإداري بنادي الهلال.

وقال الجمعان أنه اضطر للاعتزال مبكراً بسبب المشكلات الإدارية التي حدثت مع إدارة نادي الهلال في عهد رئاسة الأمير محمد بن فيصل، مضيفا أنه شعر بالندم لخروجه من النادي في سن مبكرة، وفقا لـصحيفة "اليوم".

وأضاف :"ابتعدت عن الرياضة، وأنا زعلان ولست راضيًا لأنني توقفت عن اللعب وأنا في سن مبكرة، وكان لدي الكثير لأقدمه وكان من المفترض في هذه الأيام أن أتوقف عن اللعب، لكن الحمد لله على كل حال".

وتابع اللاعب أن سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي لظروف عائلية صعبة وقاسية، لافتا إلى أنه يدير حالياً أعماله الخاصة، وأموره جيدة، لكنه يعتزم أن يكون قريباً من الجميع.

ووصف الفترة التي خاضها في الهلال بأنه بيته، مضيفا أنه يتمنى أن يفوز ناديه السابق بدوري المحترفين هذا الموسم، غير أنه رجح أن نادي الشباب هو الأقرب للفوز باللقب.

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الهلال
نادي الهلال
الوسط الرياضي
عبدالله الجمعان

أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
fares
الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
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الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

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