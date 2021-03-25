عبدالله الجمعان يكشف سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي

نواف السالم (صدى):
أوضح لاعب الهلال السابق، عبدالله الجمعان، سبب اعتزاله عالم كرة القدم مبكراً، مؤكداً أنه سيسعى جاهدًا من أجل العمل في الجهاز الفني أو الإداري بنادي الهلال.
وقال الجمعان أنه اضطر للاعتزال مبكراً بسبب المشكلات الإدارية التي حدثت مع إدارة نادي الهلال في عهد رئاسة الأمير محمد بن فيصل، مضيفا أنه شعر بالندم لخروجه من النادي في سن مبكرة، وفقا لـصحيفة "اليوم".
وأضاف :"ابتعدت عن الرياضة، وأنا زعلان ولست راضيًا لأنني توقفت عن اللعب وأنا في سن مبكرة، وكان لدي الكثير لأقدمه وكان من المفترض في هذه الأيام أن أتوقف عن اللعب، لكن الحمد لله على كل حال".
وتابع اللاعب أن سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي لظروف عائلية صعبة وقاسية، لافتا إلى أنه يدير حالياً أعماله الخاصة، وأموره جيدة، لكنه يعتزم أن يكون قريباً من الجميع.
ووصف الفترة التي خاضها في الهلال بأنه بيته، مضيفا أنه يتمنى أن يفوز ناديه السابق بدوري المحترفين هذا الموسم، غير أنه رجح أن نادي الشباب هو الأقرب للفوز باللقب.