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القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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خادم الحرمين
ولي العهد
بنجلاديش
القيادة

أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
fares
الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
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الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

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