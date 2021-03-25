الأعداد السابقة للصحيفة

خطوات إفراغ صك الأرض الزراعية لعدة أشخاص

Time منذ ساعة
Views 1688
خطوات إفراغ صك الأرض الزراعية لعدة أشخاص

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، خطوات إفراغ صك الأرض الزراعية لعدة أشخاص، وذلك تفاعلا منها مع الاستفسارات الواردة على حساب «التواصل العدلي» في موقع «تويتر».

وقالت الوزارة ردا على استفسار من مغرد تساءل عن إمكانية كتابة صك أرض زراعية يملكها بمساحة 12.700 متر مربع، لـ4 أشخاص: "يمكن ذلك بعد دمج الأجزاء الزراعية المشاعة المفرغة سابقا -إن وجدت- في صك واحد، واحضار موافقة صندوق التنمية الزراعية، والرقم المرجعي من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبحضور أطراف الإفراغ لنتمكن من خدمتك".

وفي ما يخص إفراغ الصكوك المشاعة، أكدت وزارة العدل أن المشاع السكني متاح، وأما المشاع الزراعي فيتطلب دمج الأجزاء المشاعة قبل الإفراغ، ويمكن التواصل مع رئيس كتابة العدل مباشرة.

Time واتساب
وزارة العدل
التواصل العدلي
صك الأرض الزراعية

أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
fares
الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
الرمز
الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

أخر الأخبار

أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين
Time منذ 4 دقائق Views 1191
«الصحة»: تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1326
"الموارد البشرية" تلزم مكاتب الإستقدام بإجراء جديد
"الموارد البشرية" تلزم مكاتب الإستقدام بإجراء جديد
Time منذ 14 دقيقة Views 1423
المحكمة الجزائية تصدر أحكام بالسجن ضد المعتدين على مراقبي أمانة جدة
المحكمة الجزائية تصدر أحكام بالسجن ضد المعتدين على مراقبي أمانة جدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1390
بالفيديو.. مواطنات تُبدعن في خطوط الإنتاج والتصنيع بقطاع التكييف
بالفيديو.. مواطنات تُبدعن في خطوط الإنتاج والتصنيع بقطاع التكييف
Time منذ 24 دقيقة Views 1465
عبدالله الجمعان يكشف سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي
عبدالله الجمعان يكشف سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي
Time منذ 29 دقيقة Views 1732
سبب إيقاف حساب تطبيق "اعتمرنا" لدى بعض المستفيدين
سبب إيقاف حساب تطبيق "اعتمرنا" لدى بعض المستفيدين
Time منذ 34 دقيقة Views 1746
"الإحصاء" تكشف عن الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في "الواردات" للمملكة
"الإحصاء" تكشف عن الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في "الواردات" للمملكة
Time منذ 44 دقيقة Views 1828
شاهد.. عهود العنزي تتلقى هدية من فوز الفهد وزوجها تثير سخرية الجمهور
شاهد.. عهود العنزي تتلقى هدية من فوز الفهد وزوجها تثير سخرية الجمهور
Time منذ 49 دقيقة Views 834
صافرة بحرينية لودية السعودية والكويت
صافرة بحرينية لودية السعودية والكويت
Time منذ 59 دقيقة Views 1744