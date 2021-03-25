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"الأرصاد ": تقلبات جوية في عدة مناطق بدايةً من غد

Time منذ ساعة
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"الأرصاد ": تقلبات جوية في عدة مناطق بدايةً من غد

نايف السالم (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حيث تسبب ارتفاع في الأمواج قد تصل إلى 3 متر .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة بدءً من غد الجمعة وحتى الأحد على سواحل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية .

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداءً من يوم الجمعة ، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على أجزاء من تبوك والحدود الشمالية وحائل والجوف .

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المدينة المنورة
الرياح
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
fares
الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
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الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

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