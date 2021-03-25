شركة الكفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الكفاح القابضة عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مناطق ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مسؤول رواتب " وظيفتين " ، الخبر : بكالوريوس في " المالية ، المحاسبة " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
2- مهندس المشروع " الرياض " : بكالوريوس في " الهندسة الكهربائية " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
3- مهندس المشتريات الكهربائية " المنطقة الغربية ط : بكالوريوس في " الهندسة الكهربائية " ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
4- مراقب مستندات " المنطقة الغربية " : دبلوم في " إدارة الأعمال ، الإدارية المكتبية ، إدارة عامة " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنتين .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا