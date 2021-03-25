الأعداد السابقة للصحيفة

قصة حي الظهيرة التاريخي الذي بدأ منه الهلال والنصر

Time منذ ساعة
Views 1845
قصة حي الظهيرة التاريخي الذي بدأ منه الهلال والنصر

علي القحطاني (صدى):
تحدث أستاذ الأدب السعودي الدكتور محمد الربيع، تاريخ حي الظهيرة وهو أحد أقدم الأحياء في مدينة الرياض والذي ولد فيه، مشيراً إلى أن الحي كان له علامات بارزة في تاريخ العاصمة والدولة السعودية.

وأوضح الربيع إن حي الظهيرة كان من الأحياء الموجودة داخل سور الرياض، حيث كانت المدينة قديماً محاطة بسور يغلق مساءً ويفتح قبيل صلاة الفجر، مبينا أن الحي يحده من الغرب شارع السويلم ومن الشرق شارع الظهيرة، ويحده من الجنوب جامع الإمام تركي ومن الشمال شارع الخزان وكان ينتهي قديماً عند دروازة آل سويلم ودروازة الظهيرة.

وأضاف أن الحي يوجد به مدرسة العزيزية نسبة إلى الملك عبدالعزيز وهي إحدى أقدم المدارس الحكومية في الرياض، وكان الملك فهد يمتلك بيتاً فيه، لكن معظم أهل الحي تركوه بعد التوسع الذي شهدته المدينة، مؤكدا أن أسماء حارات الرياض قديماً كانت تسمى بأسماء نخيلها ومزارعها، وأحياناً تكون التسمية جغرافية، فالظهيرة هي تصغير لظهرة وهي الأرض المرتفعة نسبياً.

وكشف أن حي الظهيرة شهد بداية نادي الهلال حيث استأجر مؤسس النادي عبدالرحمن بن سعيد بيتاً طينياً على أطراف الحي، وكان على بعد يسير منه يقع نادي النصر، مضيفاً أن الناديين كانا ينظمان أنشطة ثقافية وكان أبناء الحي يحضرون ندوات ومحاضرات ثقافية تقام فيهما

Time واتساب
النصر
الهلال
الرياض
حي الظهيرة

أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
fares
الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
الرمز
الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

أخر الأخبار

أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين
Time منذ 4 دقائق Views 1177
«الصحة»: تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1325
"الموارد البشرية" تلزم مكاتب الإستقدام بإجراء جديد
"الموارد البشرية" تلزم مكاتب الإستقدام بإجراء جديد
Time منذ 14 دقيقة Views 1423
المحكمة الجزائية تصدر أحكام بالسجن ضد المعتدين على مراقبي أمانة جدة
المحكمة الجزائية تصدر أحكام بالسجن ضد المعتدين على مراقبي أمانة جدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1390
بالفيديو.. مواطنات تُبدعن في خطوط الإنتاج والتصنيع بقطاع التكييف
بالفيديو.. مواطنات تُبدعن في خطوط الإنتاج والتصنيع بقطاع التكييف
Time منذ 24 دقيقة Views 1461
عبدالله الجمعان يكشف سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي
عبدالله الجمعان يكشف سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي
Time منذ 28 دقيقة Views 1732
سبب إيقاف حساب تطبيق "اعتمرنا" لدى بعض المستفيدين
سبب إيقاف حساب تطبيق "اعتمرنا" لدى بعض المستفيدين
Time منذ 33 دقيقة Views 1746
"الإحصاء" تكشف عن الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في "الواردات" للمملكة
"الإحصاء" تكشف عن الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في "الواردات" للمملكة
Time منذ 44 دقيقة Views 1828
شاهد.. عهود العنزي تتلقى هدية من فوز الفهد وزوجها تثير سخرية الجمهور
شاهد.. عهود العنزي تتلقى هدية من فوز الفهد وزوجها تثير سخرية الجمهور
Time منذ 49 دقيقة Views 829
صافرة بحرينية لودية السعودية والكويت
صافرة بحرينية لودية السعودية والكويت
Time منذ 59 دقيقة Views 1744