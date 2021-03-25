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"البيئة" تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة 

Time منذ ساعة
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"البيئة" تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة 

بدر الحارثي (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع المواقع المتدهورة والملوثة في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، من وضع اشتراطات وضوابط وإعداد قاعدة بيانات ومراجعة خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع، ووضع اشتراطات وضوابط تنفيذ خطط إعادة التأهيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط، وإصدار قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين من قبل المركز لإعداد وتنفيذ الخطط، وتحديد المواقع التي تتطلب إعادة تأهيل بيئي أو معالجة، وحجم ونوع التلوث ومتطلبات المعالجة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المواقع التي تقع تحت إشرافها لإلزام المتسببين بإعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيلها أو معالجتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.

وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز، والامتناع أو عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه الخطة التي وافق عليها المركز، وعدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز، وعدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي، وعدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي أو المباشرة بتنفيذ الخطة دون موافقة المركز، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: هنا

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يذكر، أن المركز الوطني للالتزام البيئي، يعمل على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث.

Time واتساب
وزارة البيئة
اللائحة التنفيذية
التأهيل البيئي

أحدث التعليقات

fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
fares
الله يسعدك يابو ناصر ،،، الى الامام ،،، جيب لنا المصارعة الحرة مرة ثانية في جدة عرض ليومين او ثلاث ايام ربي يوفقك
fares
والله والنعم فيهم وربنا يوفقهم لكل خير بنات بلدنا
الرمز
الآسيوية مرعبة الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، وسمعني صياحك انت واياة لأنه طرب 🤪🤪،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية صعبة قوية،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يبون ياخذونه من حجرك ياع.س..ع.اهذي الثلاثه السوبر موثره على مخك,,,,
ع. س. ع
ابو منى اشوفك تولع من تعليقاتي وتتلفظ بالفاظ تنم عن تربيتك ومعاناتك ايام الطفولة😷 ولكن انا لن ارد عليك بكلام بذئ لكن اعطيك ثلاث كلمات وهي الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه وانت سمعني صياحك فهو يطربني 🤪🤪

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