الاتحاد والأهلي يفتتحان نخبة الطائرة

نواف السالم (صدى):
أجريت قرعة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة لهذا الموسم عن طريق (أون لاين) وذلك في مقر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض .
جاء ذلك بحضور عضو مجلس الإدارة سعد الرويس وممثلي الفرق المشاركة التي حصلت على المراكز الأولى في مسابقة الدوري الهلال (بطل الدوري) والأهلي وصيف البطل والاتحاد صاحب المركز الثالث والترجي صاحب المركز الرابع.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بنظام الدوري من دور واحد وستقام في اليوم الأول من البطولة مباراتان الأولى تجمع الاتحاد والأهلي وتعقبها مباراة الهلال والترجي.