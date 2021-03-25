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السياحة توجه منشآت الإيواء السياحي بتحصين العاملين لديها بدءاً من هذا الموعد

Time منذ ساعة
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السياحة توجه منشآت الإيواء السياحي بتحصين العاملين لديها بدءاً من هذا الموعد

الرياض (صدى):
وجهت وزارة السياحة، أمس الأربعاء، جميع منشآت الإيواء السياحي إلى تحصين العاملين بها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد، وذلك ابتداءً من 1 شوال 1442هـ.

ووضعت الوزارة خيارين أمام منشآت الإيواء السياحي، وهما إما تحصين جميع العاملين عبر أخذ اللقاح، أو إجراء فحص "PCR" كل 7 أيام على نفقة المنشأة على أن تكون نتيجة الفحص سلبية، متوعدة بتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

يجدر الإشارة إلى أن أنشطة أخرى تم إلزامها بتحصين العاملين بها أو إجراء فحص "PCR" بشكل أسبوعي، وهي المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والصالات والمراكز الرياضية، وجميع العاملين في وسائل النقل.

Time واتساب
العاملين
فيروس كورونا
الإيواء السياحي
وزارة السياحة
اللقاح

أحدث التعليقات

جاسم
سيكون تعيسا او تعيش من تكونين أمه ولو بلاتيني
جاسم
لعن الله الواسعة والمستوشمه فأين أنت من ذلك لقد استوقفني كل الشروط والجهد راكبه عليك واخترت مقعدك من النار بخلاف الأمور الكثير مثل كاسيات عاريات ما ئلات بموديلات رؤوسوهن كل تسلم البخت والكثير مما خفي عليك من الله ما تستحقين
ابوسامي
ياكتب الخبر الرجل الي تعمل معه زوجها او ابوها اواخوها ماهو مثل الان مع الاجنبي
ابو يزن
ومرسول باك بغلف كل يومين يتبرع باربع ملاين وين راحت والا كله هراء وصياح هذا الي حصل لهذا النادي هي دعوات وليس فكر ومال وغيره لن تكون في عداله لجميع الانديه الا مع الخصصه لكي تكون الانديه علي وتيرة وحده والميدان هو الفيصل
ابو صابر
الحمد لله خدمة الدين ثم الملك والوطن شرف لكل مخلص وافنى عمره في الخدمة العسكرية ، نعم قاسية عن الخدمة المدنية فهم عملهم متواصل ٢٤ ساعة حراس امن برا وجوا وبحرا مع ان رواتبهم لا تقارن برواتب المدنيين الذي عملهم لا يتجاوز ٧ ساعات واذا كلفوا بالعمل الاضافي يصرف له بالساعة وكل على خير والحمدلله. عملنا عسكرا وتقاعدنا وها نحن ننتظر رحمة الله .

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