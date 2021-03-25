النصر يستحوذ على مرسول بارك لـ 10 سنوات

طلال الغامدي (صدى):
قال مصدر أن ملعب مرسول بارك سيظل خاضعا لنادي النصر لمدة طويلة وفقا للاتفاق المبرم مع شركة «الوسائل».
وبحسب العقد المبرم بين نادي النصر وشركة الوسائل، أن ملعب مرسول بارك سيظل هو الملعب الخاص بنادي النصر لمدة عشر سنوات مقبلة، وفقًا لما ذكرته مصادر لموقع كووورة.
وأوضح المصدر أن استحواذ نادي النصر على ملعب مرسول بارك جاء وفقا للقوانين لذلك لا يمكن لأي شخص أو جهة التشكيك في العقود المبرمة والتي تضمن بقاء الملعب خاصا بنادي النصر دون غيره من الأندية .
وأكد المصدر أن الإدارة المقبلة لنادي النصر ستكون ملزمة بالعقد المبرم مع شركة الوسائل التي ستواصل تطوير الملعب ومرافقه ليعكس تطور الرياضة .