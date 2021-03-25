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النصر يستحوذ على مرسول بارك لـ 10 سنوات

Time منذ ساعة
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النصر يستحوذ على مرسول بارك لـ 10 سنوات

طلال الغامدي (صدى):
قال مصدر أن ملعب مرسول بارك سيظل خاضعا لنادي النصر لمدة طويلة وفقا للاتفاق المبرم مع شركة «الوسائل».

وبحسب العقد المبرم بين نادي النصر وشركة الوسائل، أن ملعب مرسول بارك سيظل هو الملعب الخاص بنادي النصر لمدة عشر سنوات مقبلة، وفقًا لما ذكرته مصادر لموقع كووورة.

وأوضح المصدر أن استحواذ نادي النصر على ملعب مرسول بارك جاء وفقا للقوانين لذلك لا يمكن لأي شخص أو جهة التشكيك في العقود المبرمة والتي تضمن بقاء الملعب خاصا بنادي النصر دون غيره من الأندية .

وأكد المصدر أن الإدارة المقبلة لنادي النصر ستكون ملزمة بالعقد المبرم مع شركة الوسائل التي ستواصل تطوير الملعب ومرافقه ليعكس تطور الرياضة .

Time واتساب
نادي النصر
الوسائل
ملعب مرسول بارك
العقد المبرم

أحدث التعليقات

جاسم
سيكون تعيسا او تعيش من تكونين أمه ولو بلاتيني
جاسم
لعن الله الواسعة والمستوشمه فأين أنت من ذلك لقد استوقفني كل الشروط والجهد راكبه عليك واخترت مقعدك من النار بخلاف الأمور الكثير مثل كاسيات عاريات ما ئلات بموديلات رؤوسوهن كل تسلم البخت والكثير مما خفي عليك من الله ما تستحقين
ابوسامي
ياكتب الخبر الرجل الي تعمل معه زوجها او ابوها اواخوها ماهو مثل الان مع الاجنبي
ابو يزن
ومرسول باك بغلف كل يومين يتبرع باربع ملاين وين راحت والا كله هراء وصياح هذا الي حصل لهذا النادي هي دعوات وليس فكر ومال وغيره لن تكون في عداله لجميع الانديه الا مع الخصصه لكي تكون الانديه علي وتيرة وحده والميدان هو الفيصل
ابو صابر
الحمد لله خدمة الدين ثم الملك والوطن شرف لكل مخلص وافنى عمره في الخدمة العسكرية ، نعم قاسية عن الخدمة المدنية فهم عملهم متواصل ٢٤ ساعة حراس امن برا وجوا وبحرا مع ان رواتبهم لا تقارن برواتب المدنيين الذي عملهم لا يتجاوز ٧ ساعات واذا كلفوا بالعمل الاضافي يصرف له بالساعة وكل على خير والحمدلله. عملنا عسكرا وتقاعدنا وها نحن ننتظر رحمة الله .

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