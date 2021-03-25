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الإطاحة بـ وافدين تورطا في حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1774
الإطاحة بـ وافدين تورطا في حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، من القبض على مقيمين آسيويين، تورطا في حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة المشرفة، وذلك أثناء شحنها للخارج من خلال فرع البريد السعودي بحي الششة بمكة المكرمة.

وقال مصدر أن الجهات الأمنية، تمكنت من الإطاحة بالمقيمين الآسيويين وهما من الجنسية الباكستانية، أثناء تواجدهما في فرع البريد السعودي بحي الششة، مبينا على الصعيد ذاته بأنه بعد التحقيق معهما، أوضحا بأنهما قاما بشرائها من أحد الباعة في شارع الستين، بحسب الوطن.

وأكد المصدر بأن المتهمين قاما بشراء القماش بمبلغ 300 ريال، من شخص هندي دون سابق معرفة، مبينا بأنه تم تسليم المتهمين لشرطة القرارة بمكة المكرمة للتحقيق معهما، والتي أحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

Time واتساب
العاصمة المقدسة
الجهات الأمنية
الكعبة المشرفة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا والحمدلله على تنفيذ حكمه
فهاد
هههههههههههههههههههههه هون نيمار الشهراني يشبه ميسي والشهري يشبه كريستيانو رونالدو هههههههه يامثبت العقل بس
نادر
هذولا مالهم امان ولا خاتمه معروفين
عبدالله
كاريو لاعب مجازي هذي مشكلته ما يجتهد في كل مباراه زي بيتروس النصر
dfs
يشبه فيصل بن فهد

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