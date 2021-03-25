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الأرصاد تنبه من رياح نشطة على منطقة حائل

Time منذ ساعة
Views 2118
الأرصاد تنبه من رياح نشطة على منطقة حائل

حائل (صدى):
نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية على منطقة حائل ، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

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منطقة حائل
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

فهاد
هههههههههههههههههههههه هون نيمار الشهراني يشبه ميسي والشهري يشبه كريستيانو رونالدو هههههههه يامثبت العقل بس
نادر
هذولا مالهم امان ولا خاتمه معروفين
عبدالله
كاريو لاعب مجازي هذي مشكلته ما يجتهد في كل مباراه زي بيتروس النصر
dfs
يشبه فيصل بن فهد
جابر عثرات الكرام
طيب وماهو اتجاهك حيال العسكريين اللذين افنو عمرهم فى خدمة الدين والمليك والوطن واخرها تقاعدو برواتب ضعيفة جدا لاتواكب الحياه ولا تواكب مستجدات الحياة ومع الضرايب بعد 15% ماذا يعملو

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