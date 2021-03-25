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"التأمينات الإجتماعية" تعلن عن 15 خدمة عن بعد

Time منذ ساعة
Views 1837
"التأمينات الإجتماعية" تعلن عن 15 خدمة عن بعد

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس عن عدة خدمات يمكن إنجازها عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الفرع ، وذلك عبر الفرع الإلكتروني للمؤسسة .

ويمكن إنجاز الخدمات التالية :

1- استرداد الرصيد الدائن للمشترك الإختياري .

2- إعادة مبلغ تعويض الدفعة .

3- اعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص.

4- ضم الخدمة من التأمينات إلى التقاعد .

5- تسجيل مشترك اختياري .

6- إنهاء مدة اشتراك اختياري .

7- العدول عن طلب ضم .

8- تعديل تغطية مشترك .

9- تغيير جنسية مشترك .

10- تعديل بيانات مشترك .

11- تعديل سبب استبعاد مشترك .

12- تعديل أجر مشترك بأثر رجعي .

13- تعديل مدة اشتراك بأثر رجعي .

14- إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي .

15- إنهاء مدة اشتراك بأثر رجعي .

Time واتساب
خدمات
التأمينات الإجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
عن بعد
طلب ضم
تغطية مشترك

أحدث التعليقات

فهاد
هههههههههههههههههههههه هون نيمار الشهراني يشبه ميسي والشهري يشبه كريستيانو رونالدو هههههههه يامثبت العقل بس
نادر
هذولا مالهم امان ولا خاتمه معروفين
عبدالله
كاريو لاعب مجازي هذي مشكلته ما يجتهد في كل مباراه زي بيتروس النصر
dfs
يشبه فيصل بن فهد
جابر عثرات الكرام
طيب وماهو اتجاهك حيال العسكريين اللذين افنو عمرهم فى خدمة الدين والمليك والوطن واخرها تقاعدو برواتب ضعيفة جدا لاتواكب الحياه ولا تواكب مستجدات الحياة ومع الضرايب بعد 15% ماذا يعملو

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