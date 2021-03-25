أسترازينيكا تخفض من نسبة فعالية لقاحها إلى 76%

وكالات (صدى):
عدلت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية الأربعاء نسبة فعالية لقاحها من 79% إلى 76%، وذلك وفقا لمعطيات محدثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.
وقالت الشركة إن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من العوارض المرضية الشديدة لكوفيد-19، وهو نفس الرقم الذي أعلنت عنه سابقاً.
وأوضحت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية إن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، استنادا لبيانات محدثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.
وأكد بيان للشركة البريطانية-السويدية أن نتائج "التحليل الأولي لتجارب المرحلة الثالثة (للقاح) في الولايات المتحدة أكدت أن فعاليته كانت متوافقة" مع البيانات التي أعلنت يوم الاثنين.
وأضاف أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من العوارض المرضية الشديدة لكوفيد-19، وهو نفس الرقم الذي أعلنت عنه سابقاً.