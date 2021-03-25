الأعداد السابقة للصحيفة

أسترازينيكا تخفض من نسبة فعالية لقاحها إلى 76%

Time منذ ساعة
Views 2270
أسترازينيكا تخفض من نسبة فعالية لقاحها إلى 76%

وكالات (صدى):
عدلت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية الأربعاء نسبة فعالية لقاحها من 79% إلى 76%، وذلك وفقا لمعطيات محدثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وقالت الشركة إن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من العوارض المرضية الشديدة لكوفيد-19، وهو نفس الرقم الذي أعلنت عنه سابقاً.

وأوضحت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية إن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، استنادا لبيانات محدثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وأكد بيان للشركة البريطانية-السويدية أن نتائج "التحليل الأولي لتجارب المرحلة الثالثة (للقاح) في الولايات المتحدة أكدت أن فعاليته كانت متوافقة" مع البيانات التي أعلنت يوم الاثنين.

وأضاف أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من العوارض المرضية الشديدة لكوفيد-19، وهو نفس الرقم الذي أعلنت عنه سابقاً.

Time واتساب
فيروس كورونا
اللقاح
شركة أسترازينيكا

أحدث التعليقات

فهاد
هههههههههههههههههههههه هون نيمار الشهراني يشبه ميسي والشهري يشبه كريستيانو رونالدو هههههههه يامثبت العقل بس
نادر
هذولا مالهم امان ولا خاتمه معروفين
عبدالله
كاريو لاعب مجازي هذي مشكلته ما يجتهد في كل مباراه زي بيتروس النصر
dfs
يشبه فيصل بن فهد
جابر عثرات الكرام
طيب وماهو اتجاهك حيال العسكريين اللذين افنو عمرهم فى خدمة الدين والمليك والوطن واخرها تقاعدو برواتب ضعيفة جدا لاتواكب الحياه ولا تواكب مستجدات الحياة ومع الضرايب بعد 15% ماذا يعملو

أخر الأخبار

حقيقة ضرب امرأة لزوجها وإصابته في رأسه بالجبيل
حقيقة ضرب امرأة لزوجها وإصابته في رأسه بالجبيل
Time منذ 4 دقائق Views 1123
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة
Time منذ 14 دقيقة Views 1328
القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في العاصمة المقدسة
القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في العاصمة المقدسة
Time منذ 19 دقيقة Views 1443
بالصور.. اكتشاف مقبرة أثرية في العلا تعود إلى 4000 سنة قبل الميلاد
بالصور.. اكتشاف مقبرة أثرية في العلا تعود إلى 4000 سنة قبل الميلاد
Time منذ 24 دقيقة Views 1759
الإطاحة بـ وافدين تورطا في حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة
الإطاحة بـ وافدين تورطا في حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة
Time منذ 29 دقيقة Views 1765
4 أغذية يجب تجنبها أثناء الاختبارات
4 أغذية يجب تجنبها أثناء الاختبارات
Time منذ 33 دقيقة Views 1626
الحرارة الطبيعية للسيارة في فصل الصيف
الحرارة الطبيعية للسيارة في فصل الصيف
Time منذ 54 دقيقة Views 1658
مصر: تعليق الملاحة في قناة السويس لحين تعويم السفينة الجانحة
مصر: تعليق الملاحة في قناة السويس لحين تعويم السفينة الجانحة
Time منذ 59 دقيقة Views 1667
"التأمينات الإجتماعية" تعلن عن 15 خدمة عن بعد
"التأمينات الإجتماعية" تعلن عن 15 خدمة عن بعد
Time منذ ساعة Views 1834
حقيقة المخاوف من مادة الفلورايد في مياه الشرب المعبأة
حقيقة المخاوف من مادة الفلورايد في مياه الشرب المعبأة
Time منذ ساعة Views 1959