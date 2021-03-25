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وزير الصحة يوقع اتفاقيتين لإنشاء مركز تأهيل طبي وآخر للرعاية أولية

Time منذ 33 دقيقة
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وزير الصحة يوقع اتفاقيتين لإنشاء مركز تأهيل طبي وآخر للرعاية أولية

الرياض (صدى):
وقعّ معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اتفاقيتي شراكة مجتمعية لإنشاء مركز للتأهيل الطبي وعيادات أسنان بمحافظة المجمعة ،ومركز رعاية أولية بمركز نعجان بمحافظة الخرج.

ويأتي ذلك تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، ومشاركًا للقطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين.

يذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

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وزير الصحة
توفيق الربيعة
محافظة الخرج
محافظة المجمعة
مركز تأهيل

أحدث التعليقات

فهدراكان
نقدر هذا الشعور يابوناصر وهذا دليل على حبك ودفاعك عن وطنك
Zoolعالمي
صدق اننا نادي فخم
Zoolعالمي
ههههههههههههههههه الله يخلف على العقول ههههه وقوميز كريستيانو ههههههههههه وناديكم برشلونه صدق انكم شحاذين
اسعد الدلخ
اجل كل ساعه يأشطو روبعميت مليون دولار...؟ خمسه وخميسه
كجمغلو
طغت وبغت ونسأل الله ان يحفظ بنات المسلمين من مثل هذه الفاسدة

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