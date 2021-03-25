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مباريات اليوم الخميس

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مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات هامة أبرزها مباراة مصر وكينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلى لبطولة أمم أفريقيا 2021 ، وأسبانيا ضد اليونان بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 ، وطاجيسكتان ومونجوليا في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال .

مواعيد التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 والقنوات الناقلة

ويلتقي بلغاريا أمام سويسرا – الساعة 8 مساءً بتوقيت الرياض على - beIN Sports 1 HD Premium ، ويلتقي إسبانيا أمام اليونان – 10.45 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium ، والسويد ضد جورجيا – 10.45 مساءً - beIN Sports HD 7 .

كما يلتقي إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية – 10.45 مساءً - beIN Sports HD 2 ، وإنجلترا ضد سان مارينو – 10.45 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium .

وتقام مباراة المجر أمام بولندا – 10.45 مساءً - beIN Sports HD 3 English ، وألمانيا ضد أيسلندا – 10.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium ، والنمسا أمام أسكتلندا – 10.45 مساءً - beIN Sports HD 2 English .

مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ويلتقي جزر القمر ضد توجو الساعة 4 عصراً ، وكينيا ضد مصر – 7 مساءً - beIN Sports HD 4 ، وجنوب أفريقيا ضد غانا – 7 مساءً - beIN Sports HD 2 ،والجابون أمام جمهورية الكونغو – 7 مساءً - beIN Sports HD 3 ، وبتسوانا ضد زيمبابوي الساعة 7 مساءً ، وجامبيا أمام أنجولا الساعة 6 مساءً ، وزامبيا ضد الجزائر الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3 ، وليبيا ضد تونس – 10مساءً - beIN Sports HD 4 ، وغينيال الإستوائية أمام تنزانيا – 10مساءً

مواعيد تصفيات أسيا المؤهلة للمونديال والقنوات الناقلة

يلتقي طاجيكستان ضد مونجوليا – 4عصراً

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تصفيات أوروبا
تصفيات أفريقيا
مباريات اليوم
مصر وكينيا

أحدث التعليقات

فهدراكان
نقدر هذا الشعور يابوناصر وهذا دليل على حبك ودفاعك عن وطنك
Zoolعالمي
صدق اننا نادي فخم
Zoolعالمي
ههههههههههههههههه الله يخلف على العقول ههههه وقوميز كريستيانو ههههههههههه وناديكم برشلونه صدق انكم شحاذين
اسعد الدلخ
اجل كل ساعه يأشطو روبعميت مليون دولار...؟ خمسه وخميسه
كجمغلو
طغت وبغت ونسأل الله ان يحفظ بنات المسلمين من مثل هذه الفاسدة

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