مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات هامة أبرزها مباراة مصر وكينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلى لبطولة أمم أفريقيا 2021 ، وأسبانيا ضد اليونان بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 ، وطاجيسكتان ومونجوليا في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال .
مواعيد التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 والقنوات الناقلة
ويلتقي بلغاريا أمام سويسرا – الساعة 8 مساءً بتوقيت الرياض على - beIN Sports 1 HD Premium ، ويلتقي إسبانيا أمام اليونان – 10.45 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium ، والسويد ضد جورجيا – 10.45 مساءً - beIN Sports HD 7 .
كما يلتقي إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية – 10.45 مساءً - beIN Sports HD 2 ، وإنجلترا ضد سان مارينو – 10.45 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium .
وتقام مباراة المجر أمام بولندا – 10.45 مساءً - beIN Sports HD 3 English ، وألمانيا ضد أيسلندا – 10.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium ، والنمسا أمام أسكتلندا – 10.45 مساءً - beIN Sports HD 2 English .
مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
ويلتقي جزر القمر ضد توجو الساعة 4 عصراً ، وكينيا ضد مصر – 7 مساءً - beIN Sports HD 4 ، وجنوب أفريقيا ضد غانا – 7 مساءً - beIN Sports HD 2 ،والجابون أمام جمهورية الكونغو – 7 مساءً - beIN Sports HD 3 ، وبتسوانا ضد زيمبابوي الساعة 7 مساءً ، وجامبيا أمام أنجولا الساعة 6 مساءً ، وزامبيا ضد الجزائر الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3 ، وليبيا ضد تونس – 10مساءً - beIN Sports HD 4 ، وغينيال الإستوائية أمام تنزانيا – 10مساءً
مواعيد تصفيات أسيا المؤهلة للمونديال والقنوات الناقلة
يلتقي طاجيكستان ضد مونجوليا – 4عصراً