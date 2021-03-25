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الأمم المتحدة تحذر من خطر مجاعة حادة في 3 دول عربية

Time منذ 25 دقيقة
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الأمم المتحدة تحذر من خطر مجاعة حادة في 3 دول عربية

وكالات (صدى):
حذرت الأمم المتحدة من تعرض أكثر من 20 دولة حول العالم لنقص حاد في الغذاء، وبحاجة لتوفير مساعدات عاجلة واسعة النطاق، بالأخص اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان : "معظم البلدان التي تواجه هذه المشكلة تقع في إفريقيا، لكن النقص الحاد في الغذاء يهدد أيضا الكثير من بلدان آسيا (أفغانستان) والشرق الأوسط (سوريا ولبنان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي).. اليوم هنالك 34 مليون شخص أجبروا على العيش في مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي على بعد خطوة واحدة من الجوع المطلق".

وتعود الزيادة المتوقعة في انعدام الأمن الغذائي بـ"بؤر الجوع الساخنة" في الفترة من مارس حتى يوليو 2021 إلى تأثير عوامل مثل النزاعات المسلحة ووباء فيروس كورونا والأحداث الجوية.

وأوضح ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي: "تحدث كارثة أمام أعيننا. نتيجة للصراع والصدمات المناخية ووباء كورونا يطرق الجوع أبواب ملايين العائلات"، مبينا أن هناك حاجة إلى 5.5 مليار دولار من الجهات المانحة لتنفيذ إجراءات الإغاثة الطارئة.

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الأمم المتحدة
الأمن الغذائي
دول عربية
مجاعة حادة

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
مثل هذه الحوادث التي فيها اطلاق نار وجرأه على النظام والامن العام.. لا يكفي تم القبض وتصوير المقفى.. ارى احالتهم للمحكمه المستعجله واصدار احكام رادعه تنشر مع مقطع المقفى.... د.الدلخ
اسعد الدلخ
آآآي يا زوله.... الزول الدلخ كلامه صحيح... مثل عندنا يقول الي جداره قصير .. ينط عليه التيس.... وكمان آآآي
اسعد الدلخ
دلحونه اسمعو تعليق الدلخ المزلزل.....؟ طالما ساهر طالب بانزال اشد العقوبه على بزوره لانهم ركضو امامها ..ولم تتنازل عنهم.... اليس أولى بنا نحن من سرقتنا ساهر بمخالفات باطله بمحاكمتها وتعويضنا...؟ نعم من يعترض على مخالفه رصدتها ساهر وثبت له انها غير صحيحه يفترض يرفع عليها قضيه..زي أوربا ..فمن حقك تطالب بالتعويض
fares
يارب سترك وعفوك ورضاك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
ابو سعود
العمالة السايبة تعمل اي شيء في سبيل الحصول على المال ولا بد من متابعتهم بكل مكان .

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