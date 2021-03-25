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"آل الشيخ" يتحدث عن أصعب اللحظات في حياته

Time منذ 40 دقيقة
Views 1909
"آل الشيخ" يتحدث عن أصعب اللحظات في حياته

الرياض (صدى):
قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن أصعب اللحظات في حياته عندما نزع البدلة العسكرية عن جسده، مبينا أنه شعور صعب لايعرفه إلا من كان عسكري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر "بتقولون نصاب بتقولون يبالغ ... صحيح أنا وزير الآن الحمدالله والفضل إلى الله ثم مولاي وسيدي ... لكن اليوم الذي نزعت البدلة العسكرية من جسمي كان من أصعب اللحظات في حياتي وكأن قطعه من روحي نزعتها ! شعور لا يعرفه إلا من كان عسكري في أي مجال"

وأضاف "‏تحية في وضع الاستعداد لكل زملائي في دورة ٥٧ كلية الملك فهد الامنيه ... التي كانت عشرة عز وفخر ورجوله وأبطال وتحية لمن توفى منهم أو استشهد وتحيه لمن علمنا ووجهنا ،الكلية غيرت فيني أشياء كثيرة وعرفت ثقافات من مناطق من بلادي وعرفت رجال لايهابون الموت ... صحيح كنت مشاغب بس سامحوني".

Time واتساب
البدلة العسكرية
الهيئة العامة للترفيه
كلية الملك فهد
تركي آل الشيخ
أصعب اللحظات

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
مثل هذه الحوادث التي فيها اطلاق نار وجرأه على النظام والامن العام.. لا يكفي تم القبض وتصوير المقفى.. ارى احالتهم للمحكمه المستعجله واصدار احكام رادعه تنشر مع مقطع المقفى.... د.الدلخ
اسعد الدلخ
آآآي يا زوله.... الزول الدلخ كلامه صحيح... مثل عندنا يقول الي جداره قصير .. ينط عليه التيس.... وكمان آآآي
اسعد الدلخ
دلحونه اسمعو تعليق الدلخ المزلزل.....؟ طالما ساهر طالب بانزال اشد العقوبه على بزوره لانهم ركضو امامها ..ولم تتنازل عنهم.... اليس أولى بنا نحن من سرقتنا ساهر بمخالفات باطله بمحاكمتها وتعويضنا...؟ نعم من يعترض على مخالفه رصدتها ساهر وثبت له انها غير صحيحه يفترض يرفع عليها قضيه..زي أوربا ..فمن حقك تطالب بالتعويض
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يارب سترك وعفوك ورضاك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
ابو سعود
العمالة السايبة تعمل اي شيء في سبيل الحصول على المال ولا بد من متابعتهم بكل مكان .

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