الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة الملكية بالجبيل باب التقديم على 9 وظائف شاغرة لحملة الإبتدائية فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية .
وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل أن العمل بالقطاع الخاص وفقاً للتفاصيل التالية :
- مشغل معدات ثقيلة : الثانوية العامة فأعلى ، رخصة سعودية للقيادة ، قدرة على التواصل بالإنجليزية .
- كبير موظفي مشتريات : دبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، الثانوية العامة مع خيرة 10 سنوات في الشراء والتوريد .
- سائق معدات " 3 وظائف " : الإبتدائية " الكفاءة " ، خبرة في مجال تشغيل المعدات أو الشاحنات .
- كهربائي : دبلوم مع تدريب خبرة سنتين على الأقل في الشبكات الكهربائية .
- مفتش طرق " 3 وظائف " : دبلوم في تقنية الأعمال المدنية مع خبرة 3 سنوات .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا