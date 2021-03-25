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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة الملكية بالجبيل باب التقديم على 9 وظائف شاغرة لحملة الإبتدائية فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية .

وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل أن العمل بالقطاع الخاص وفقاً للتفاصيل التالية :

- مشغل معدات ثقيلة : الثانوية العامة فأعلى ، رخصة سعودية للقيادة ، قدرة على التواصل بالإنجليزية .

- كبير موظفي مشتريات : دبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، الثانوية العامة مع خيرة 10 سنوات في الشراء والتوريد .

- سائق معدات " 3 وظائف " : الإبتدائية " الكفاءة " ، خبرة في مجال تشغيل المعدات أو الشاحنات .

- كهربائي : دبلوم مع تدريب خبرة سنتين على الأقل في الشبكات الكهربائية .

- مفتش طرق " 3 وظائف " : دبلوم في تقنية الأعمال المدنية مع خبرة 3 سنوات .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

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وظائف شاغرة
الهيئة الملكية بالجبيل
الجبيل الصناعية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
مثل هذه الحوادث التي فيها اطلاق نار وجرأه على النظام والامن العام.. لا يكفي تم القبض وتصوير المقفى.. ارى احالتهم للمحكمه المستعجله واصدار احكام رادعه تنشر مع مقطع المقفى.... د.الدلخ
اسعد الدلخ
آآآي يا زوله.... الزول الدلخ كلامه صحيح... مثل عندنا يقول الي جداره قصير .. ينط عليه التيس.... وكمان آآآي
اسعد الدلخ
دلحونه اسمعو تعليق الدلخ المزلزل.....؟ طالما ساهر طالب بانزال اشد العقوبه على بزوره لانهم ركضو امامها ..ولم تتنازل عنهم.... اليس أولى بنا نحن من سرقتنا ساهر بمخالفات باطله بمحاكمتها وتعويضنا...؟ نعم من يعترض على مخالفه رصدتها ساهر وثبت له انها غير صحيحه يفترض يرفع عليها قضيه..زي أوربا ..فمن حقك تطالب بالتعويض
fares
يارب سترك وعفوك ورضاك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
ابو سعود
العمالة السايبة تعمل اي شيء في سبيل الحصول على المال ولا بد من متابعتهم بكل مكان .

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