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عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مابين الترحيب والرفض

Time منذ 55 دقيقة
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عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مابين الترحيب والرفض

وكالات (صدى):
سلط تقرير الضوء على عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد بعد عرض وكيل أعماله خورخي مينديز على النادي الملكي إثر خروج فريقه يوفنتوس من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مؤخرًا.

ويرغب رونالدو الرحيل عن يوفنتوس وحلمه الآن هو ارتداء القميص الأبيض مرة أخرى لإنهاء قصة مثيرة مع النادي، لكن ذلك لم يعد يروق لريال مدريد الذي يهتم حاليًا بالمهاجمين النرويجي إرلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.

وترى الكثير من الجماهير عودة الهداف التاريخي في ظل ترحيب المدير الفني زين الدين زيدان قائمة.

ورصدت صحيفة ماركا الإسبانية الأسباب المؤيدة والمعارضة لعودة رونالدو:

ومن الأسباب المؤيدة أن إحصاءات رونالدو التهديفية مذهلة في يوفنتوس، حيث سجل هذا الموسم 30 هدفًا في 34 مباراة مع الفريق الإيطالي، وسجل 95 هدفًا في 123 مباراة في موسمين ونصف الموسم، كما أنه لاعب يدفع زملاءه نحو الألقاب، إنه لا يسمح لزملائه بالاسترخاء وهذا أمر حيوي في نادٍ مثل ريال مدريد.

كما أن المدير الفني الفرنسي سيسعد بوجود رونالدو في صفوف الفريق مجددًا، وسيؤدي وجود النجم البرتغالي في النادي الملكي إلى تنشيط الأعمال التجارية التي يحتاج ريال مدريد إلى زيادة كبيرة فيها، خاصة الآن بسبب جائحة كوفيد-19.

وستكون عودته تصحيحًا للخطأ من كلا الجانبين، ورحيله كان في النهاية مدمرًا رياضيًا، وعودته من الممكن أن تضمّد جرحًا عميقًا لدى الجماهير، بالإضافة إلى ذلك أن كريستيانو رونالدو سيأتي إلى مدريد بطموحات مالية أقل بكثير من تلك التي طلبها عندما غادر.

وتناولت الصحيفة أسباب ضد عودة كريستيانو أيضا ومنها أنه يبلغ كريستيانو من العمر 36 عامًا، ولن يكون استثمارًا في المستقبل، كما أنه سريع الغضب ومشاكله كثيرة مع زملائه في الفريق والرغبة في اللعب كل دقيقة من كل مباراة وهذا سيظل موجودًا، ويمكن أن يسبب مشاكل في غرفة الملابس التي لا يوجد بها مشاكل بعده خاصة أن الفريق اعتاد على غيابه.

ومن أسباب رفض والاعتراض على عودة رونالدو أن راتبه يتجاوز 20 مليون يورو في الموسم الواحد، ولا شك أنه سيعود براتب كبير، كما إن التعاقد مع كريستيانو يعني العودة إلى الماضي، فالثنائي كريم بنزيما، وكريستيانو، بغض النظر عن حالتهما الآن، وصلا إلى نهاية مسيرتهما المهنية.

Time واتساب
ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
يوفينتوس

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
مثل هذه الحوادث التي فيها اطلاق نار وجرأه على النظام والامن العام.. لا يكفي تم القبض وتصوير المقفى.. ارى احالتهم للمحكمه المستعجله واصدار احكام رادعه تنشر مع مقطع المقفى.... د.الدلخ
اسعد الدلخ
آآآي يا زوله.... الزول الدلخ كلامه صحيح... مثل عندنا يقول الي جداره قصير .. ينط عليه التيس.... وكمان آآآي
اسعد الدلخ
دلحونه اسمعو تعليق الدلخ المزلزل.....؟ طالما ساهر طالب بانزال اشد العقوبه على بزوره لانهم ركضو امامها ..ولم تتنازل عنهم.... اليس أولى بنا نحن من سرقتنا ساهر بمخالفات باطله بمحاكمتها وتعويضنا...؟ نعم من يعترض على مخالفه رصدتها ساهر وثبت له انها غير صحيحه يفترض يرفع عليها قضيه..زي أوربا ..فمن حقك تطالب بالتعويض
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ابو سعود
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