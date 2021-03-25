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الخثلان: حديث رفع الأعمال في النصف من شعبان "ضعيف"

Time منذ ساعة
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الخثلان: حديث رفع الأعمال في النصف من شعبان "ضعيف"

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن حديث " الأعمال تُرفع في النصف من شعبان" ،ضعيف ولا يثبت.

وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك ": " رفع الأعمال في النصف من شعبان وحديث أن الله يطلع على أهل الأرض في تلك الليلة، ضعيف، ولو ثبت فلا يدل على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بتخصيصها بنوع من العبادات ".

وأضاف: " كل تلك الأمور مُحدثة، وأي احتفال بغير عيدي الفطر والأضحى بدعة، لم يكن يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ".

وأشار أيضًا إلى أنه لا يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، أو المولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، وغيرها، مؤكدًا أن كلها بدع محدثة.

بالفيديو.. حكم تخصيص النصف من شعبان بصيام أو قيام

Time واتساب
الخثلان
شعبان
رفع الاعمال

أحدث التعليقات

نجاة محمد
احب تمثيلك يا روجينا و اخيرا نلتي البطولة المطلقة الف مبروك
الزهراني
ما رأته المحكمه سديد وارى ان النيابه العامه تغض الطرف عن النساء لماذا اين العدل ؟
شيخين1
الكلاب كلاب ولوقصرة نباحهاهههههه مدري يفكرون بلرفق بلحيوان ولا الرفق بلاطفال مشكل هيه
نجاة محمد
هههه حلو الفديو
نجاة محمد
ربنا يرحمه

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