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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 28 دقيقة
Views 1413
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض ، عسير، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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الرياض
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
حقهم المقاطعة موب الدعم ي عبدالله مساعد
ابو عمار
سبحان الله
مسفر الغامدي
لا فتح الله
عبدالله العثامنه
أسباب هزيمة بهايم الحوثي نصفهم اخترقتهم القذائف؛ نصفهم اخترقتهم السعوديه.
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه

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