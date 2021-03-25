شاهد.. لحظة اغتيال "الورفلي" ضابط الإعدامات بليبيا

مسقط (صدى):
اغتيل ضابط الإعدامات بليبيا القائد العسكري محمود الورفلي، أمس الأربعاء، بعد إطلاق النار على سيارته أثناء توجهه إلى منزله.
والورفلي هو قيادي بارز بالقوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، اشتهر بتنفيذه إعدامات ميدانية رميا بالرصاص بحق عناصر إرهابية.
وكان آخر ظهور للورفلي مطلع الشهر الحالي وهو يحطم فرع شركة سيارات في مدينة بنغازي، بسبب رفع أسعار سلعها، مهددا صاحبها بالقتل حال عودته إلى ليبيا.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس 2017، بتهم تتعلق بإعدامات ميدانية في مدينة بنغازي عام 2016.