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نقل مواجهة الوحدة والقوة الجوية إلى جدة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1444
نقل مواجهة الوحدة والقوة الجوية إلى جدة

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي الوحدة، عن نقل مواجهة الفريق أمام نادي القوة الجوية العراقي، في ملحق دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إلى جدة.

وأوضح توفيق تونسي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، أن نقل مباراة الفريق أمام ضيفه القوة الجوية العراقي من مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالله بجدة جاء بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحسب " جول ".

وتأهل الوحدة إلى الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، بعد احتلاله المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة.

ويستعد الوحدة لخوض مباراة قوية أمام نظيره فريق القوة الجوية العراقي يوم 7 أبريل المقبل، وفي حال فوزه سيتأهل فريق الفرسان للمشاركة في المجموعة الثانية بجانب فرق: "الشارقة، تراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي".

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جدة
القوة الجوية

أحدث التعليقات

أبو كنان
الكلب العقور يقتل في الحل والحرم,.عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة والكلب العقور"
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toma
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دآنـــــــہہ
أصلاً رقابه ع ايش من زينها هي وخدودها كنها بالونه 🤩☹️
منصور
👳🏿‍♀️الطاقيه تقلب مره عمه سوداني ومره طاقيه سنفور ابو نيفيا غيرتو علبه النيفيا لكن اللي داخل ما يتغيرررررررررررررر

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