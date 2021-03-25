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محكمة ترفض إدانة 3 أحداث عبثوا بـ "ساهر"

Time منذ 7 ساعات
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محكمة ترفض إدانة 3 أحداث عبثوا بـ "ساهر"

عادل الحربي (صدى):
قررت محكمة رفض إدانة 3 أحداث اتهمتهم النيابة العامة بمخالفة الآداب العامة، والعبث بكاميرات الرصد الآلي "ساهر" بالركض أمامها من أجل تصويرهم.

وكانت النيابة العامة طالبت بتعزير المتهمين الثلاثة بعقوبة صارمة وذلك بناء على عدد من الأدلة والقرائن التي قدمها الادعاء، لإثبات مخالفتهم.

ورأت المحكمة أن ما أقدم عليه الأحداث ليس جريمة جنائية يحالون بسببها إلى المحكمة، لإيقاع عقوبة تعزيرية، بحسب الوطن.

وكان الأحداث الثلاثة قالوا: " إنهم نزلوا من السيارة، وركضوا أمام كاميرا ساهر للتصوير، ثم ركبوا السيارة وانصرفوا، ولم يظنوا أنهم سيعاقبون جراء هذا الفعل ".

Time واتساب
ساهر
النيابة العامة

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
مثل هذه الحوادث التي فيها اطلاق نار وجرأه على النظام والامن العام.. لا يكفي تم القبض وتصوير المقفى.. ارى احالتهم للمحكمه المستعجله واصدار احكام رادعه تنشر مع مقطع المقفى.... د.الدلخ
اسعد الدلخ
آآآي يا زوله.... الزول الدلخ كلامه صحيح... مثل عندنا يقول الي جداره قصير .. ينط عليه التيس.... وكمان آآآي
اسعد الدلخ
دلحونه اسمعو تعليق الدلخ المزلزل.....؟ طالما ساهر طالب بانزال اشد العقوبه على بزوره لانهم ركضو امامها ..ولم تتنازل عنهم.... اليس أولى بنا نحن من سرقتنا ساهر بمخالفات باطله بمحاكمتها وتعويضنا...؟ نعم من يعترض على مخالفه رصدتها ساهر وثبت له انها غير صحيحه يفترض يرفع عليها قضيه..زي أوربا ..فمن حقك تطالب بالتعويض
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يارب سترك وعفوك ورضاك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
ابو سعود
العمالة السايبة تعمل اي شيء في سبيل الحصول على المال ولا بد من متابعتهم بكل مكان .

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