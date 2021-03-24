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محكمة ترفض إدانة 3 أحداث عبثوا بـ "ساهر"

Time منذ 53 دقيقة
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محكمة ترفض إدانة 3 أحداث عبثوا بـ "ساهر"

عادل الحربي (صدى):
قررت محكمة رفض إدانة 3 أحداث اتهمتهم النيابة العامة بمخالفة الآداب العامة، والعبث بكاميرات الرصد الآلي "ساهر" بالركض أمامها من أجل تصويرهم.

وكانت النيابة العامة طالبت بتعزير المتهمين الثلاثة بعقوبة صارمة وذلك بناء على عدد من الأدلة والقرائن التي قدمها الادعاء، لإثبات مخالفتهم.

ورأت المحكمة أن ما أقدم عليه الأحداث ليس جريمة جنائية يحالون بسببها إلى المحكمة، لإيقاع عقوبة تعزيرية، بحسب الوطن.

وكان الأحداث الثلاثة قالوا: " إنهم نزلوا من السيارة، وركضوا أمام كاميرا ساهر للتصوير، ثم ركبوا السيارة وانصرفوا، ولم يظنوا أنهم سيعاقبون جراء هذا الفعل ".

Time واتساب
ساهر
النيابة العامة

أحدث التعليقات

أبو كنان
الكلب العقور يقتل في الحل والحرم,.عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة والكلب العقور"
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دآنـــــــہہ
أصلاً رقابه ع ايش من زينها هي وخدودها كنها بالونه 🤩☹️
منصور
👳🏿‍♀️الطاقيه تقلب مره عمه سوداني ومره طاقيه سنفور ابو نيفيا غيرتو علبه النيفيا لكن اللي داخل ما يتغيرررررررررررررر

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