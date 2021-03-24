محمد صلاح على أعتاب باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشفت مصادر عن إصرار نادي باريس سان جيرمان، أكثر من أي وقت مضى على ضم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى باريس سان جيرمان بشكل جاد لضم محمد صلاح، إذ يري أنه البديل الأفضل للأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في ظل صعوبة ضم الأخير من صفوف فريق برشلونة.
وذكرت تقارير أمريكية أن أرقام محمد صلاح مع ليفربول تتحدث عن مستواه، ما يفيد نادي باريس سان جيرمان على المستوى الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يقدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب المصري بمبلغ يصل إلى قرابة الـ150 مليون يورو.
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