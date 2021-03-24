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بالفيديو.. أنواع الأسلاك الكهربائية التي يجب معرفتها لتجنب حرائق المنازل

Time منذ ساعة
Views 1587
بالفيديو.. أنواع الأسلاك الكهربائية التي يجب معرفتها لتجنب حرائق المنازل

عادل الحربي (صدى):
كشف مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات السعودية وائل الذياب، عن أنواع الأسلاك الكهربائية التي يجب معرفتها لتجنب حدوث الحرائق بالمنزل.

وأوضح الذياب خلال برنامج " الراصد "، أن ألوان الأسلاك بناء على المواصفات السعودية، تتمثل في " البني-الأسود-الرمادي" والأزرق والأصفر أو الأخضر.

وقال الذياب: " ألوان الأسلاك البني والأسود والرمادي تمثل أسلاك فيها "كهرباء" والأزرق يمثل " نيوترال " والأصفر والأخضر " أرضي".

وحذر الذياب من التعامل مع أسلاك متشابهة لأنه لن تسطتع معرفة أي سلك الذي تمر فيه كهرباء أو لا، مضيفا: " أحرص ما يكون لون واحد حتى يكون لديك تمييز " .

Time واتساب
حرائق المنازل
الراصد
المواصفات السعودية

أحدث التعليقات

سيف
ياويلهم ياسواد ليلهم من هو الي يتجرأ ويرفض طلب لدلوعة الدوري المدلله😯مخرفنتكم وبتسددون لها ديونها بعد وترفضون لها طلب بسيط🤣
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. تحديث برمجه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ومضى عام

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